Las diez claves para el liderazgo eficaz, en una charla del Digital Skills Institute Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de abril de 2022, 17:00 h (CET)

El liderazgo y la motivación son dos aspectos que van de la mano, aunque no todas las personas saben explotar al máximo estas condiciones. Es por este motivo que Digital Skills Institute, espacio de divulgación de contenidos para la formación y el desarrollo profesional, ofrece interesantes charlas que, seguramente, marcarán un antes y un después en la vida de quienes deseen generar un cambio interior y de su entorno. La más reciente de estar charlas, que se ofrecen bajo el nombre de Unplugged Talks, está a cargo del director creativo para España y Latinoamérica de XPLANE, Rafa Vivas.

Los diez mandamientos del liderazgo Todas las claves ofrecidas por Rafa Vivas para ser un líder capaz de motivar a su equipo, se encuentran en el leitmotive de esta experiencia online que invita al público a indagar y a reflexionar sobre la importancia de escuchar atentamente, del cuidarse y quererse a uno mismo. Además, también pone énfasis al hecho de hablar y compartir siempre desde la humildad y amabilidad, así como a generar empatía y a ponerse al servicio del prójimo de manera auténtica.

Asimismo, Vivas trabaja sobre claves centrales para la transformación, tales como el poder enfrentarse a conversaciones incómodas con estrategias que permitan que no se pierda el eje y la necesaria tarea de dedicar tiempo y calidad a comunicar eficazmente.

Las Unplugged Talks En función de responder a contenidos útiles para el desarrollo personal de soft skills, esta plataforma pone a disposición de sus usuarios diversas propuestas de formación y reflexión relacionadas con la transformación digital, el liderazgo, el emprendimiento, la innovación, la comunicación, los recursos humanos y las implicaciones de la tecnología en la sociedad. Estas competencias resultan cruciales para garantizar que una persona sepa controlar su carácter y ponga en marcha sus habilidades y metodologías en función de lo que desea lograr y pueda convivir pacíficamente con su entorno diario y en su campo laboral, a pesar de cualquier tipo de dificultad que se pueda llegar a presentar.

Quienes deseen acceder a las charlas de Digital Skills Institute para descubrir sus videos formativos y poder mejorar sus soft skills digitales, pueden hacerlo gratuitamente desde su sitio web.

Cabe destacar que estas Unplugged Talks de pocos minutos de duración cuentan con la particularidad de ser exposiciones con “conocimiento en bruto”. Es decir, sin cortes ni edición, así como sin presentaciones ni diapositivas, siendo un formato muy sencillo, directo, conciso, orgánico y natural. Su único propósito de convertirse en poderoso puentes motivacionales entre los profesionales y los usuarios.



