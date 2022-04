Los hábitos de cuidado facial que se deben aplicar con la llegada del sol Emprendedores de Hoy

Con la llegada del sol y las altas temperaturas durante los próximos meses, será fundamental adoptar los hábitos correctos para mantener una piel saludable y protegida.

La piel es el órgano más grande del cuerpo y también el más expuesto a agentes externos como los rayos solares. El sol es capaz de provocar importantes daños a la piel si no se tienen los hábitos adecuados y no se cuenta con los productos idóneos. Por esta razón, desde Coko Cosmética Koreana quieren informar sobre algunas recomendaciones que serán de gran ayuda para quienes quieren mantener una piel saludable, hidratada y radiante durante estos meses de sol.

3 hábitos de cuidado de la piel recomendados para los días de sol Durante los meses de sol, la piel es una de las partes del cuerpo que más sufre y, debido a las altas temperaturas, las personas sudan más. Por lo tanto, se acumula más residuo graso en los poros y, en consecuencia, es recomendable hacer uso de la doble limpieza coreana, aplicando en primer lugar un aceite de limpieza y, en segundo lugar, un jabón acuoso. Esta técnica tiene grandes beneficios para la piel y es apta para todo tipo de pieles, incluso las más grasas.

Uno de los mejores aceites de limpieza que se ha encontrado en el mercado es el de la empresa Coko Cosmética Koreana.

Por otro lado, lo siguiente que hay que convertir en hábito durante esta temporada es la protección contra el sol. Los rayos solares aceleran la producción de radicales libres que dañan las células de la piel, provocando un envejecimiento prematuro. Para evitarlo, es fundamental el uso de protector solar. Esta misma empresa recomienda su protector 100% vegano, I’m Aqua Sun Essence con SPF50+, que no deja ningún residuo graso, ni la piel blanca.

Para completar la protección contra el daño solar se debe incorporar algún ingrediente antioxidante por las mañana cuando se vaya a estar expuesto a la radiación. Uno de los más populares es la vitamina C que, además de proteger contra el fotoenvejecimiento, ayudará a mejorar otros aspectos de la piel como el tono apagado o las manchas. En este caso, la empresa recomienda el Sérum Freshly Juiced Vitamin Drop, Klairs Vitamina C.

Seguir hábitos como este garantizará una piel siempre limpia, fresca, hidratada, radiante y protegida. No obstante, es importante tener en cuenta en todo momento que gran parte de este resultado estará definido por los productos que se utilizan. Por esta razón, siempre es una buena idea buscarlos entre las marcas con referencias de calidad, tales como los de Coko Cosmética Koreana.



