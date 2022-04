Body Hair, injerto capilar desde otras zonas del cuerpo para alopecia avanzada Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de abril de 2022, 09:48 h (CET)

Los casos de calvicie más avanzada encuentran solución con una innovadora técnica de injerto capilar conocida como Body Hair Transplant (BHT). En Andalucía, Clínicas Be cuenta con la doctora Fuensanta Aguilera, cirujano experta en este método que se aplica cuando las zonas donantes de la cabeza no tienen la suficiente cantidad de folículos para completar los espacios despoblados. El manejo de este proceso por especialistas es vital para el éxito del mismo.

Experiencia y responsabilidad en cada paso Los tres centros Be, ubicados en Granada, Motril y Málaga, cuentan con médicos expertos en las áreas de injerto capilar, tratamiento de la obesidad, cirugía estética y medicina estética. La prioridad en cada práctica es realizar los análisis y pruebas necesarias que conducirán a obtener un diagnóstico para elegir la solución más adecuada en cada paciente.

En el caso de quienes acuden a estos centros de salud con una calvicie muy pronunciada, el especialista aplicará las analíticas y evaluaciones físicas necesarias para determinar si es posible realizar la técnica Body Hair.

Los candidatos ideales para someterse a esta cirugía son los hombres que no cuenten con suficientes folículos en el cuero cabelludo para ser implantados. Por lo tanto, el médico tomará pelo de la barba como primera opción, por su similitud con el de la cabeza. Asimismo, manejará la opción de sacar los injertos del pecho o la espalda, zonas menos compatibles con los folículos de la cabeza, pero igualmente funcionales para un trasplante.

En la página web, los usuarios tienen la posibilidad de solicitar un primer diagnóstico online al llenar un formulario donde se debe plasmar el caso con detalles. A partir de esos datos, el futuro paciente obtendrá un primer diagnóstico totalmente gratuito, incluyendo el presupuesto. Sin embargo, la decisión sobre practicar el Body Hair requiere una serie de pruebas que determinen la compatibilidad del vello procedente de otras zonas del cuerpo con el cuero cabelludo.

Consideraciones importantes sobre el Body Hair Siempre que las zonas de la cabeza puedan ser donantes, los médicos extraerán los folículos de estos segmentos con la técnica FUE (Folicullar Unit Extraction). Este mismo procedimiento se aplicará en el caso del Body Hair, con la diferencia de que la duración del procedimiento es mayor, debido al aumento de la dificultad para extraer las unidades foliculares.

El equipo médico de estos centros de salud han constatado que el injerto Body Hair genera molestias o dolor en las zonas donantes, aun cuando se aplica anestesia local. Durante el posoperatorio, los cuidados de las áreas cutáneas intervenidas deben ser muy estrictos, evitando exposición solar y golpes en estas, mientras se produce la cicatrización.

Quirófanos de última tecnología esperan en Clínicas Be a quienes buscan rejuvenecer con un trasplante capilar o con alguna otra cirugía estética. Especialistas de primer nivel, trato cercano, y excelentes planes de financiamiento, están al alcance de quienes deseen mejorar su apariencia y su calidad de vida.



