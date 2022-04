Comer menús saludables en la oficina, con Gumen Emprendedores de Hoy

En muchas ocasiones, el exceso de trabajo en las empresas hace que las personas descuiden comer de forma saludable o, simplemente, que no dediquen tiempo a alimentarse adecuadamente.

Gumen es un restaurante que ofrece comida a domicilio para establecimientos comerciales y hogares. Esta empresa dispone de un menú de oficina ideal para esas personas que quieren alimentarse con comida saludable, pero que por razones laborales no tienen tiempo de salir a la calle a buscar un buen plato o cocinar. Nutrirse adecuadamente es importante y este restaurante de Barcelona brinda una diversidad de opciones gastronómicas para empresarios y comerciantes que necesitan consumir alimentos beneficiosos para continuar desempeñando sus actividades laborales diarias con energía.

Menús para todos los gustos Gumen cuenta con un equipo de chefs reconocidos que cocinan los platos el mismo día de la entrega, un menú que suele ser del agrado de los empleados o trabajadores que desean comer de manera saludable sin tener que moverse de su oficina o establecimiento comercial a otro lugar de la ciudad.

Por solo 9.90 €, los consumidores pueden elegir el menú del día que más se ajuste a sus preferencias. También hay otros menús con diferentes precios que son dietéticos o con otros ingredientes que combinan lo mejor de la cocina tradicional española con los sabores de la comida mediterránea. Dentro de los platos preferidos por los clientes se encuentran la fideuá de calamar y gambón, el plato oriental yakisoba con verduras y soja o el arroz de Cerdanya, que es un tipo de paella de montaña.

Otras delicias para disfrutar en la oficina Gumen también prepara para entregar a domicilio segundos platos elaborados a fuego lento. Entre estos se encuentran las croquetas premium de jamón ibérico, salmón a la plancha con cebollitas y verduras, solomillo de cerdo a la mostaza con champiñones, o para los veganos, hamburguesa de quinoa y col con verduritas.

Como el postre no puede faltar para endulzar el día en la oficina, Gumen ofrece una gran variedad de recetas. Pastel de queso, flan de huevo, crema catalana o tiramisú son algunos de los complementos ideales para una buena comida o una deliciosa cena. De otro lado, la carta del restaurante varía cada mes y el pedido mínimo es de 20 €, IVA incluido, y se puede hacer a través de la páginaweb de Gumen para que llegue a su destino al día siguiente antes de las 14:00 horas. Gumen, el restaurante catalán que ofrece un menú de oficina de calidad y variado, que se adapta a todos los gustos y a un precio muy económico.



