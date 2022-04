Preparación de los certificados de inglés de Oxford y de Cambridge online, de la mano de Innova Idiomas Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de abril de 2022, 15:00 h (CET)

En España, las universidades más prestigiosas como la Complutense de Madrid y la Universidad de Barcelona exigen certificados oficiales de nivel de inglés para graduarse en grados y másteres. Tener estos certificados abre muchas puertas.

Esto también ocurre a la hora de entrar a trabajar en algunas empresas multinacionales y para poder acceder a algunas becas o entrar en programas Erasmus. Por este motivo, muchos usuarios quieren obtener los certificados Oxford y Cambridgeque avalen sus capacidades del idioma dentro del país y en el mundo. Entre las formas más comunes de conseguirlo, se ubica la preparación en alguna empresa conocedora del tema como Innova Idiomas.

Prepararse para los exámenes Cambridge y Oxford Ambas titulaciones se pueden preparar 100 % online, formato de aprendizaje 24/365. Esto ha ocasionado que las academias de inglés ofrezcan preparaciones completamente virtuales con contenidos audiovisuales de gran calidad. En algunos centros, como en Innova Idiomas, las preparaciones se hacen a través de una plataforma digital de última generación que, además de todas las prestaciones tecnológicas, cuentan con un tutor nativo de inglés, encargado de coordinar los trabajos y de ayudar a los alumnos con simulacros de exámenes similares a los de la evaluación real.

Asimismo, para reconocer a las mejores academias online, es necesario asegurarse de que el plan de estudio y contenidos online incorpore los 5 aspectos esenciales del idioma: la capacidad de escuchar, la lectura, la interacción con otros compañeros, la expresión oral y la escritura. Todas estas áreas lingüísticas son evaluadas en los exámenes, por lo que es primordial manejarlas a profundidad para obtener el certificado.

Cursos de Innova Idiomas para los certificados Cambridge y Oxford Para la obtención de los certificados, la empresa ofrece una plataforma 100 % online, con cursos que incluyen los contenidos que aseguran que el alumno esté listo para presentarse a las pruebas de Cambridge (Advanced, First y PET) y a las de Oxford Test of English.

Los cursos online tienen una carga lectiva de 175 horas de estudio (140 horas para el nivel B1) y solo se necesita disponer de un dispositivo con conexión a internet. La plataforma de e-learning admite cualquier dispositivo, PC, tableta y móvil. Para preparar los Cambridge y el Oxford de forma online, la academia ofrece programas de 3, 6 o 9 meses de estudio para preparar las pruebas de los siguientes niveles: B1 y B2. Los cursos tienen una duración de 175 horas e incluyen la figura del tutor de apoyo para salir de dudas y una hora semanal de clase online a través de Microsoft Teams.

Independientemente de que el futuro de una persona esté en España o en el extranjero, certificar el nivel de un segundo idioma siempre es importante.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.