Persianas o contraventanas, ¿cómo elegir las más adecuadas? Por REPAPERSIANAS

miércoles, 13 de abril de 2022, 13:34 h (CET) Tanto las persianas enrollables como las contraventanas representan una protección extra para el hogar, desde todos los puntos de vista: protegen del calor y del frío, de la luz solar que a veces irrumpe en las habitaciones de forma molesta y preservan la temperatura interior del ambiente cuando es necesario Aquí están algunos consejos y sugerencias útiles según reparación de persianas en Alcorcón para hacer la mejor elección para cada hogar.

¿Por qué son tan importantes las persianas?

La importancia de las contraventanas y las persianas puede verse simplemente imaginando una casa sin ellas.

La luz del sol o de las farolas no podría filtrarse, lo que supondría un problema molesto para los ojos o para dormir.

La casa no tendría un escudo térmico y el calor de los radiadores en invierno, o el aire frío del aire acondicionado en verano, se disiparía mucho más rápido y aumentaría el consumo.

Por último, habría una barrera menos para la seguridad del hogar y de los seres queridos.

Según especialistas en reparación de persianas en Leganés, en los últimos años, la tecnología ha aportado muchos cambios y mejoras en el campo de los sistemas de sombreado. Cada tipo de persiana ofrece una serie de ventajas sin descuidar el precio, la estética, la practicidad y la seguridad.

Los accesorios de las ventanas tienen varias funciones:

Función de oscurecimiento de la luz solar en el ambiente interior

Actuar como un escudo térmico

Asegurar la casa de invitados no deseados Por estas razones, es muy importante hacer la elección correcta, que pueda combinar la practicidad de uso y la estética, satisfaciendo todas las necesidades más pequeñas del cliente.

Para hacer la mejor elección, es necesario tener una idea clara de los objetivos que se quieren conseguir, es decir, qué tipo de ventana se quiere cubrir y por qué se necesita cubrir el cristal. Lo mejor es dejarse a asesorar por especialistas en la reparación de persianas.

Las persianas y las contraventanas no son lo mismo

La luz del sol es indudablemente agradable, perfecta tanto para la correcta iluminación de los hogares como para el bienestar del cuerpo.

Calienta y hace que las habitaciones sean más luminosas y habitables, haciéndonos sentir bien, pero en algunas estaciones, como el verano, puede ser cuando menos molesto.

El calor de los calefactores o las chimeneas, por el contrario, hacen que el ambiente sea acogedor y agradable, y el frescor del aire acondicionado en verano convierte el hogar en el lugar perfecto para refugiarse del calor abrasador del verano.

Sin embargo, como explican los profesionales en reparación de persianas, si las persianas o contraventanas no están colocadas o no son las adecuadas, tanto el calor como el aire frío tienden a escaparse por las ventanas y esto provoca un aumento considerable del consumo.

Además, estaría bien poder dejar las ventanas abiertas siempre que se quiera, pero lamentablemente esto no garantiza la seguridad. Una buena persiana o contraventana permite mantener la ventana abierta si se quiere que el aire circule por la casa, por ejemplo, sin preocuparse de que alguien pueda entrar.

Por tanto, hay que diseñar sistemas de sombreado, aislamiento y seguridad adecuados para cada vivienda.

Sin embargo, aunque las persianas y las contraventanas responden a las mismas necesidades, son dos cosas diferentes, según explican los especialistas en reparación de persianas en Fuenlabrada.

Las persianas , también conocidas como enrollables, son un tipo de persiana formada por lamas horizontales articuladas entre sí, con pequeños orificios para el paso del aire y la luz. Cuando se enrollan para dejar pasar más aire o luz, las persianas se deslizan en las guías laterales y se recogen dentro de la caja que hay sobre la ventana.

, también conocidas como enrollables, son un tipo de persiana formada por lamas horizontales articuladas entre sí, con pequeños orificios para el paso del aire y la luz. Cuando se enrollan para dejar pasar más aire o luz, las persianas se deslizan en las guías laterales y se recogen dentro de la caja que hay sobre la ventana. Las contraventanas son persianas abatibles, normalmente con cierre de bisagra. También hay modelos con hojas plegables que se cierran en los laterales, y otros con hojas que se deslizan por los lados de las ventanas, dentro de rieles, en el exterior de la fachada. Persianas o contraventanas: ¿cómo elegir?

¿Son mejores las persianas o las contraventanas para resolver los problemas de luz, aislamiento y seguridad? No hay una respuesta absoluta. La elección de uno u otro depende mucho del gusto del cliente, del estilo de la casa, de la estructura interna y externa de la misma y de la ubicación.

Los expertos en reparación de persianas en Madrid están disponibles para ayudar a elegir la solución más práctica y adecuada.

A continuación, se indican las características y propiedades que se deben tener en cuenta para hacer la mejor elección.

Tanto si se trata de persianas como de contraventanas, la elección de una de ellas se hace en función de:

Espacio y tamaño . La persiana enrollable es sin duda el sistema más compacto y el que menos espacio ocupa. Por lo tanto, es especialmente adecuado para quienes no tienen suficiente espacio en los lados exteriores de la ventana para poder abrir las persianas. Además, la persiana enrollable es muy adecuada para ventanas muy grandes o puertas de balcones debido a su practicidad . En cambio, si las ventanas son pequeñas, tanto las persianas como las contraventanas son adecuados.

. La persiana enrollable es sin duda el sistema más compacto y el que menos espacio ocupa. Por lo tanto, es especialmente adecuado para quienes no tienen suficiente espacio en los lados exteriores de la ventana para poder abrir las persianas. Además, . En cambio, si las ventanas son pequeñas, tanto las persianas como las contraventanas son adecuados. Regulación de la luz y el aire . Ambos sistemas son eficaces para garantizar el paso de la luz y el aire. Una persiana enrollable no cierra completamente un interior gracias a los huecos entre las lamas, y una persiana con lamas orientables es perfecta para el intercambio de aire y el control de la luz.

. Ambos sistemas son eficaces para garantizar el paso de la luz y el aire. Una persiana enrollable no cierra completamente un interior gracias a los huecos entre las lamas, y una persiana con lamas orientables es perfecta para el intercambio de aire y el control de la luz. Protección contra la intemperie y mantenimiento . Ambos sistemas de sombreado pueden soportar los elementos sin necesidad de mantenimiento. De nuevo, depende mucho del tipo de ventana que se elija. Ni que decir tiene que, si se elige plástico o madera en lugar de aluminio aislado, por ejemplo, es posible que se tenga que reparar cualquier daño en caso de tormenta fuerte o granizo.

. Ambos sistemas de sombreado pueden soportar los elementos sin necesidad de mantenimiento. De nuevo, depende mucho del tipo de ventana que se elija. Ni que decir tiene que, si se elige plástico o madera en lugar de aluminio aislado, por ejemplo, es posible que se tenga que reparar cualquier daño en caso de tormenta fuerte o granizo. La seguridad . Ambos sistemas de persianas tienen modelos de seguridad específicos. Las persianas pueden ser de aluminio y de acero con pernos antilevantamiento , y las persianas pueden ser de acero con sistemas antidesenganche .

. Ambos sistemas de persianas tienen modelos de seguridad específicos. Las persianas pueden ser de aluminio y de acero con pernos , y las persianas pueden ser de acero con sistemas . Peso y facilidad de uso . Antes de decidir el modelo o el material, es importante entender si ambos son un obstáculo para la comodidad. El marco no debe ser demasiado pesado , ya que, tanto en el caso de las persianas como en el de las contraventanas, levantar o mover una hoja demasiado pesada supone un riesgo para el usuario y comprometería el buen uso del marco. En estos casos existen modelos motorizados para mayor comodidad.

. Antes de decidir el modelo o el material, es importante entender si ambos son un obstáculo para la comodidad. , ya que, tanto en el caso de las persianas como en el de las contraventanas, levantar o mover una hoja demasiado pesada supone un riesgo para el usuario y comprometería el buen uso del marco. En estos casos existen modelos motorizados para mayor comodidad. La estética . Las persianas se pueden enrollar gracias a la caja retráctil y cuando están todas levantadas no se ven en el hueco de la ventana. Las contraventanas, en cambio, tienen un impacto visual más evidente en la fachada exterior cuando las hojas están abiertas. Tanto las persianas como las contraventanas están disponibles en una amplia gama de colores para adaptarse a cualquier edificio .

. Las persianas se pueden enrollar gracias a la caja retráctil y cuando están todas levantadas no se ven en el hueco de la ventana. Las contraventanas, en cambio, tienen un impacto visual más evidente en la fachada exterior cuando las hojas están abiertas. Tanto las persianas como las contraventanas están disponibles en una . Contexto . A la hora de elegir entre persianas y contraventanas, el contexto y el estilo de la casa son fundamentales. Si se tiene una casa moderna en la ciudad, la persiana encajará mejor. Si, por el contrario, la casa está en el campo o en un pueblo, probablemente será mejor utilizar contraventanas.

. A la hora de elegir entre persianas y contraventanas, el contexto y el estilo de la casa son fundamentales. Si se tiene una casa moderna en la ciudad, la persiana encajará mejor. Si, por el contrario, la casa está en el campo o en un pueblo, probablemente será mejor utilizar contraventanas. Materiales . Las persianas y contraventanas pueden ser de PVC, aluminio aislado, aluminio extruido, acero aislado, madera y laminados de PVC-aluminio.

