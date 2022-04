Curiosidades de la poesía del siglo XX por Josep Cornadó Comunicae

miércoles, 13 de abril de 2022, 12:57 h (CET) La poesía es un género literario que ha ido acompañando las transformaciones sociales a lo largo de la historia. Sin embargo, en lo que respecta a sus propias características, no ha tenido grandes mutaciones con el paso de los siglos, como sí ha sucedido con otros géneros. En esta ocasión, Josep Cornadó cuenta todo sobre la poesía del siglo XX y algunas curiosidades del género Las tendencias literarias en la poesía según Josep Cornadó

A la hora de analizar las distintas líneas de la literatura, cuenta Josep Cornadó, es posible hablar de movimientos como es el caso del surrealismo o de grandes escuelas como el romanticismo. Pese a ello, la poesía ha ido siempre de la mano de personas individuales que han logrado trascender, en la mayor parte de los casos, los límites de una determinada tendencia en un contexto histórico. Esto es lo que ha permitido, además, que la poesía pueda leerse y entenderse en diferentes tiempos sin que ello represente una sensación de ruptura respecto del momento de la historia.

Sin embargo, no puede decirse que la poesía haya sido ajena a los cambios sociales y cómo estos se han introducido en la literatura. Un gran ejemplo de ello es el caso de Dante y la Divina Comedia; un libro que puede leerse en pleno siglo XXI trayendo a la actualidad el rol de Dante en la construcción del italiano moderno y sus participaciones políticas. Además, puede decirse que el predominio de las tendencias clásicas ha dado lugar a una poesía de tono más directo para el lector, mientras que los períodos revolucionarios han influido en una poesía más hermética.

Los grandes poetas del siglo XX

De la mano de lo mencionado anteriormente, hay algunos nombres que no pueden dejarse de lado a la hora de hablar de la poesía del siglo XX. De acuerdo con Josep Cornadó, uno de los entornos más fructíferos para el surgimiento de nuevos escritores del género que han marcado un interesante camino a lo largo del siglo fue la poesía anglosajona. Esta estuvo marcada por grandes nombres como R. Brooke y W. Owen, como así también por el norteamericano Thomas Stearns Elliot.

Otro de los movimientos que se debe destacar fue el protagonizado por un grupo llamado el “grupo de Oxford”, donde participaban poetas que se oponían a la poesía más cientificista que era propuesta por otro grupo, llamado el “grupo de Cambridge”. Los nombres más destacados en el primer grupo son los de Stephen Spender, W. H. Auden y Carl Day Lewis.

Sin embargo, el español ha dado también mucho de qué hablar, siendo la lengua por excelencia de la poesía en el siglo XX. Uno de sus puntos más importantes llegó con la llamada “generación del 27”, con grandes aportes que llevaron a que se considere el segundo siglo de oro español, cuenta Josep Cornadó. De esta tendencia participaron grandes nombres como Federico García Lorca, Vicente Aleixandre, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Jorge Guillén, Miguel Hernánez, entre otros.

Latinoamérica y la poesía del siglo XX según Josep Cornadó

Pero, además de España, otros países han influido considerablemente a generar grandes escuelas de la poesía del siglo XX en español. Cuenta Josep Cornadó que Chile, por ejemplo, ha sido considerado como el “país de los poetas”, lo cual se debe a grandes nombres que han influido en la poesía mundial a lo largo del anterior siglo.

Uno de los primeros nombres que se puede destacar es sin dudas el de Pablo Neruda, quien ha logrado tocar todos los registros de la lírica a la épica y ha consolidado grandes monumentos de la literatura en este sentido. Pero también se pueden destacar nombres como Gabriela Mistral y como Vicente Huidobro, cuyos aportes son fuente de estudio para los poetas y los escritores en general de la actualidad.

Saliendo de Chile pero manteniéndose en el “Cono Sur”, se puede hablar de otros grandes nombres como el de Alfonsina Storni y Baldomero Fernández Moreno. Y otros que han tenido una gran influencia tanto en su época como para los escritores de la actualidad y los futuros, como son Oliverio Girondo, el revolucionario Raúl González Tuñón, Enrique Molina, Edgar Bailey, entre otros.

