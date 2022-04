Wagestream levanta 160M€ en la mayor ronda de financiación de una fintech fundada por ONGs Comunicae

miércoles, 13 de abril de 2022, 12:41 h (CET) Inversores, ONGs e instituciones públicas se alían para mejorar la salud financiera de los trabajadores. Más de 1 millón de empleados ya usan Wagestream, gracias a empresas como Burger King, Hilton o Pizza Hut Wagestream, la plataforma de salud financiera fundada por ONGs, ha cerrado una ronda de financiación serie C de 160 millones de euros. Estas cifras convierten a Wagestream en la fintech de bienestar financiero fundada por organizaciones benéficas mejor financiada a nivel mundial. Con esta nueva ronda, la aplicación, creada en 2018, eleva su financiación a 231 millones de euros.

La ronda, la más grande jamás recaudada para una fintech de impacto social, comprende una inversión de capital de 55 millones de euros liderada por dos nuevos fondos: Smash Capital, inversor de empresas como The Walt Disney Compay, y BlackRock, el mayor gestor de fondos del mundo, así como 105 millones de euros de financiación de deuda por parte del banco americano Silicon Valley Bank.

“Los niveles extremos de inflación están provocando una pérdida significativa de poder adquisitivo a nivel mundial, obligando a muchos a recurrir a microcréditos para hacer frente a gastos imprevistos” comenta Brad Twohig, socio gerente en Smash Capital. “Hemos invertido en Wagestream porque su equipo ha reinventado la forma de cobrar, ofreciendo un servicio justo e inclusivo que no genera endeudamiento”.

En un país en el que el 20% de las rentas medias no llegan a final de mes y hasta 6 millones de españoles cuentan con un microcrédito, Wagestream apuesta por cuidar de la salud financiera de los trabajadores a través de herramientas de salario bajo demanda, ahorro y educación financiera.

Esta herramienta integral de bienestar financiero aporta al empleado la tranquilidad de saber que puede acceder al sueldo devengado cuando lo necesite además de herramientas para mejorar la gestión de su dinero, reduciendo su estrés financiero, y así lo sienten el 77% de sus usuarios.

“Cuando lanzamos Wagestream, el 51% de las empresas no veían el bienestar financiero como una necesidad inminente. Hoy, según un estudio propio, el 93% de las empresas confirma su intención de implementar un programa de salud financiera en 2022.” comenta Borja Vara, Director General de Wagestream España.

Paula Monge, directora de Recursos Humanos de Volapié o MasQMenos (Foodbox), implementó la aplicación para sus empleados en 2021 y afirma que “Colaborar con Wagestream nos ha permitido ser más competitivos en nuestra oferta de beneficios sociales y agilizar la contratación”.

Desde su fundación, Wagestream se ha consolidado como la solución líder en Europa y está presente en mercados como Estados Unidos y Australia. En España, ha triplicado los puestos de trabajo desde que aterrizó en 2020, instalándose en el centro de Madrid. Además, ya cuenta con más de 800 clientes como Burger King, Hilton o Pizza Hut y 1,5 millones de usuarios.

Tras el cierre de esta ronda, Wagestream España pretende seguir trabajando con las empresas más influyentes del país y expandirse por el sur de Europa. Ya tiene el foco en países como Italia y Portugal, donde ya han comenzado negociaciones con posibles clientes. Además, planean desarrollar su “superapp” lanzando nuevas funcionalidades para cubrir las necesidades financieras de los empleados para que cada uno se convierta en su propio banco.

