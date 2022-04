VASS firma un acuerdo para comprar One Inside, empresa especializada en Adobe con sede en Suiza Comunicae

miércoles, 13 de abril de 2022, 12:53 h (CET) VASS ha llegado a un acuerdo para adquirir One Inside, una empresa de consultoría informática especializada en la integración e implantación de la tecnología Adobe Fundada en 1998 en Sissach, Suiza, One Inside es una firma asociada a Adobe que cuenta con más de 10 años de experiencia en la implementación de proyectos CX premiados en el ámbito de Adobe Experience Manager, así como de productos y aplicaciones complementarias para muchas de las mayores empresas de Suiza. La firma sirve a sus clientes con la máxima satisfacción desde sus 5 oficinas y con más de 70 profesionales expertos en tecnología ubicados en Suiza, Alemania y Macedonia del Norte.

''Unirnos a VASS fomentará nuestra especialización en la creación de experiencias extraordinarias para nuestros clientes, centradas en las soluciones de Adobe. Nos permitirá ofrecer proyectos de digitalización desde la estrategia hasta la ejecución", asegura Clemens Bussinger, CEO de One Inside.

Con la adquisición de One Inside, VASS entra en el mercado suizo, el país número 21 en el que la empresa opera actualmente en todo el mundo, y refuerza el posicionamiento del grupo en la región DACH (Alemania, Austria y Suiza). Al complementar sus servicios y su cobertura regional, la entidad combinada de One Inside y VASS podrá dar servicio a sus clientes con una cartera de soluciones integrales a nivel internacional.

"Nuestros clientes se beneficiarán de la adquisición de One Inside, que aporta un sólido historial de éxitos en la implementación de complejos proyectos de experiencia del cliente en el entorno de Adobe. También nos permitirá reforzar nuestra presencia como proveedor de soluciones en Europa Central, y nos abre una puerta a Suiza, un mercado con gran potencial y en el que queremos convertirnos en referente en cuanto a proveedores de soluciones digitales" señala Fco. Javier Latasa, CEO de VASS.

La compra de One Inside está en línea con la estrategia de fusiones y adquisiciones VASS@400 puesta en marcha a principios de 2021, que cuenta con el respaldo de la firma de capital riesgo estadounidense One Equity Partners y que ha llevado a las adquisiciones de CRI Group, empresa especializada en la transformación digital de entidades de la Unión Europea; ECENTA, consultora alemana que desarrolla soluciones de experiencia de cliente; y Comunytek, empresa especializada en sistemas avanzados para banca mayorista y mercados de capitales.

"Con la adquisición de One Inside hemos dado otro paso importante en la transformación de VASS como líder europeo de la digitalización de origen español. VASS es ahora capaz de dar servicio a sus clientes con soluciones innovadoras en todos los mercados clave de Europa Occidental. Estamos encantados de contar con 70 nuevos empleados de gran talento", afirma el Dr. Jörg Zirener, director general de One Equity Partners.

Tras esta cuarta adquisición, el grupo espera superar un total de 260 millones de euros de ventas en 2022, al tiempo que diversifica aún más la huella del grupo, generando más del 45% de las ventas a nivel internacional.

