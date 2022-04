Adiós QR, bienvenido QUALO Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

A lo largo de estos 2 años de pandemia, se ha extendido y generalizado el uso de los códigos QR, que hacen posible acceder a información contextual. De esta forma, los usuarios visualizan en sus dispositivos móviles diferentes contenidos que son útiles en el lugar preciso en el que se sitúan.

El ejemplo más común es el de los menús de los locales de restauración. Si bien este tipo de tecnología demostró ser útil y puede cumplir con algunas funciones en condiciones de mayor higiene y seguridad, la aplicación QUALO ofrece un servicio superior.

Beneficios y limitaciones de la tecnología QR Los usuarios de servicios o los clientes de distintos comercios se han acostumbrado al uso de códigos QR para acceder a datos sobre los servicios o productos que buscan adquirir. El escaneo es un proceso sencillo y, por lo general, el enlace asociado al código se despliega con rapidez. Además, existen varias empresas que se dedican a implementar el QR por poco dinero.

Ahora bien, la lectura del código QR requiere de cierto esfuerzo por parte del usuario, que debe localizar la imagen, acercarse y enfocarla con su dispositivo móvil. Por otra parte, no todas las cámaras de los teléfonos cuentan con la capacidad de escaneo de QR, por lo que suele ser necesario descargar una aplicación específica para poder realizar esta tarea.

Además, el uso del QR es limitado porque solo permite direccionar un enlace, por lo que a veces es necesario desplegar varios códigos. Por otra parte, solo admite información y no se pueden añadir otros servicios. Estas últimas características no son cómodas ni intuitivas.

QUALO se puede utilizar en cualquier lugar del mundo La aplicación QUALO se descarga una sola vez y se puede utilizar en cualquier entorno, negocio, comercio o espacio público. En comparación con el QR, no requiere ningún esfuerzo por parte del usuario, que no necesita escanear nada. Con abrir la aplicación, se puede acceder a la información de forma sencilla e inmediata.

Además, las posibilidades de presentación del contenido en QUALO son mucho más amplias que las de los códigos QR. Se pueden enlazar varias direcciones y, por este medio, también es posible acceder a ficheros de formato PDF, imágenes, audios o vídeos, entre otros soportes. Por otra parte, los comercios tienen la capacidad de ofrecer cuentas de puntos de fidelidad que los usuarios pueden almacenar en sus dispositivos.

En particular, QUALO cuenta con múltiples funciones que permiten fomentar el turismo. En este sentido, ofrece un sistema lúdico de recompensas por visitas que motiva a que los viajeros recorran distintos puntos de interés de una localidad. Adicionalmente, provee de estadísticas para que sea posible conocer con mayor detalle cuáles son los usos y necesidades de los clientes.

QUALO es una aplicación única, gratuita y universal, que supera lo que puede ofrecer la tecnología de los códigos QR.



