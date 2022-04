¿Cómo crear una tienda online de éxito?, por Artenova Emprendedores de Hoy

Las herramientas digitales han alcanzado una presencia innegable en el mercado actual. Según Cyberclick, en la actualidad, 7 de cada 10 usuarios de internet realizan sus compras en línea. Esta tendencia crece cada vez más, lo que obliga a varios negocios y comercios a buscar una transición hacia el entorno digital, lo cual no siempre es fácil e, incluso, para muchos, puede parecer un paso arriesgado y desafiante.

Para llevar a cabo esta transición, una de las mejores alternativas es acudir a los servicios de profesionales en estas herramientas, como los de Artenova, una agencia de marketing digital que no solo desarrolla excelentes plataformas de venta en línea, sino que, además, brinda la asesoría necesaria para sacar el máximo potencial de estas.

¿Cuáles son las claves para el éxito de una tienda en línea? Gracias a la versatilidad de las herramientas digitales, desarrollar una tienda online puede ser una tarea relativamente sencilla. No obstante, obtener éxito con ella es un asunto distinto. Para posicionar una tienda online, es importante estudiar modelos de negocio que tengan éxito en este ámbito, a fin de determinar las características que les permiten ese posicionamiento. También se deben analizar las capacidades, fortalezas y debilidades del propio negocio en relación con la competencia, para así mejorar esas debilidades y explotar las cualidades propias, para marcar diferencia en el mercado ante dicha competencia.

Por otro lado, las plataformas digitales ofrecen herramientas novedosas como el análisis de datos, el cual permite desarrollar palabras clave, estratégicamente seleccionadas para segmentar la oferta del negocio hacia los gustos e intereses de su respectivo público objetivo.

Estas son algunas de las ventajas que ofrecen los servicios especializados en el desarrollo de negocios digitales como los de Artenova, cuyas plataformas ofrecen recursos para el éxito de cualquier tienda online.

Expertos en el desarrollo de negocios digitales Artenova es una agencia que comprende claramente la importancia de las compras en línea, una tendencia que cada vez está más presente entre los usuarios del espacio digital. Es por ello, que su oferta en comercio digital ofrece un amplio paquete de servicios, que abarca todos los aspectos necesarios para el desarrollo y puesta en marcha de una tienda online con las mejores herramientas de gestión.

Sus proyectos, en esta rama, se enfocan en el desarrollo de plataformas web con un novedoso diseño y una interfaz de navegación amigable para los usuarios, al mismo tiempo que ofrecen una zona de gestión ágil y sencilla para el administrador, para que pueda gestionar con eficacia las ventas, cambios en stock y actualización de nuevos productos. De este modo, brindan a las empresas que confían en su servicio todas las herramientas necesarias para seguir el camino hacia el éxito a través de su propia tienda online.



