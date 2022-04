GR-7 Professional, la solución para prevenir la aparición de canas desde la raíz Emprendedores de Hoy

martes, 12 de abril de 2022, 17:50 h (CET)

Son múltiples las causas que provocan la aparición de las canas.

Estudios recientes han demostrado que no necesariamente tiene que ver con la edad porque factores asociados con el estrés, la genética o un inadecuado estilo de vida, también pueden incidir en la canicie.

En el mercado, existen cientos de productos químicos para cubrir las canas. Sin embargo, una alternativa natural es GR-7 Professional, una innovadora loción elaborada a base de productos naturales que resulta eficaz para tapar el cabello canoso de forma efectiva y con efecto duradero.

¿Qué factores influyen en la aparición de canas? La canicie surge debido a la falta de melanina. Esta célula es la responsable de darle color al cabello. Sin embargo, factores como el paso de la edad o al estrés oxidativo, hacen que esta sustancia disminuya su producción, haciendo que el pelo se torne grisáceo o blanco. De modo que, aunque por lo general, la aparición de las canas se relaciona directamente como consecuencia de la edad, algunas personas pueden tenerlas durante su juventud, lo que indica que no solo la vejez es la responsable del encanecimiento.

Factores como el estrés y la ansiedad, son considerados unas de las principales causas de las canas. Asimismo, la genética, una inadecuada alimentación y el déficit de la vitamina B12 y antioxidantes como hierro, cobre o zinc, afectan la producción de melanina. También, enfermedades como hipotiroidismo, el síndrome de Werner o el vitiligo pueden generar canas de forma prematura.

Por otro lado, la aplicación de productos químicos, como tintes y el uso excesivo del secador o la plancha, así como el consumo de tabaco o ciertos medicamentos, son otros de los aspectos que conllevan a la canicie. De acuerdo a las investigaciones, mantener una dieta rica en nutrientes, así como tener hábitos saludables y practicar ejercicio físico, resulta favorable para mantener el color natural del cabello. También, apoyarse de productos naturales libres de parabenos, es una opción recomendable para eliminar las canas en menor tiempo.

Loción elaborada con componentes naturales Una solución eficaz y duradera para cubrir la aparición de canas es GR-7 Professional. Esta loción elaborada a base de componentes naturales, penetra directamente en el cuero cabelludo estimulando la producción de melanina. Esto hace que el cabello crezca desde la raíz con su color natural.

La fórmula, además de eliminar la canicie, ayuda a frenar la caída del cabello, combate el cabello graso y reduce la caspa, aportando un cuidado capilar integral.

Su efectividad ha sido certificada por los laboratorios EUROFINS Scientific, así como por diversas encuestadoras reconocidas, quienes avalan la calidad y la eficacia del tratamiento natural. En definitiva, recuperar el tono natural del cabello de forma permanente es posible utilizando productos como GR-7 Professional, una solución para tener un pelo sano y libre de canas.



