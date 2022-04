Macetas colgantes de macetacolgante.com para dar luz y vida al interior del hogar Comunicae

miércoles, 13 de abril de 2022, 11:13 h (CET) macetacolgante.com tiene el mayor catálogo de macetas colgantes para el hogar, que darán luz y vida al espacio de alrededor Para darle un toque de color al hogar, las macetas colgantes ayudan a la hora de decorar exteriores e interiores. En macetascolgantes.com, vas a encontrar muchas ideas y accesorios para decorar el hogar con macetas colgantes en el inicio de la primavera.

Las macetas colgantes son una excelente manera de agregar un poco de vegetación a espacios interiores y exteriores. También son beneficiosas para las casas pequeñas, porque se adaptan a cualquier sitio, por minúsculo que sea.

Hay muchos beneficios de las macetas colgantes. Algunos de los beneficios incluyen:

Las macetas colgantes pueden proporcionarle una pared verde y viva.

Se pueden usar como un lugar para almacenar sus hierbas o plantas.

Ayudan a producir aire fresco al hogar, lo cual es bueno para su salud.

Cómo no, son una maravillosa pieza de decoración que alegrará cualquier espacio del hogar. ¿Qué tipo de maceta se emplean en las plantas?

El tipo de maceta que se utiliza para una planta en particular depende del tipo de planta que se quiera emplear. Por ejemplo, para los cactus, lo mejor es una maceta de barro. Si es una orquídea, una maceta de plástico.

¿Cuáles son los diferentes tipos de macetas colgantes?

Hay dos tipos diferentes de macetas colgantes. El primero se llama Kokedama, que es una forma japonesa de bonsái que usa musgo para cubrir las raíces y el suelo. Este tipo de maceta colgante generalmente se cuelga en el interior o en un área sombreada.

El segundo tipo de macetero colgante se llama cesta colgante para maceta. Las cestas colgantes generalmente se cuelgan al aire libre y se pueden encontrar en muchas formas, tamaños y colores diferentes.

El Kokedama fue diseñado originalmente por Kenji Kawakami en 1935 como una alternativa a los bonsáis que eran difíciles de mantener en interiores.

La canasta colgante fue diseñada originalmente por Thomas Jefferson, quien quería crear una mejor manera para que las personas cultiven plantas fuera de su hogar.

¿Cómo regar una maceta colgante adecuadamente?

La mejor manera de regar este tipo de macetas es con una regadera pequeña. Se tiene que verter un poco de agua en la tierra de la planta y esperar a que se absorba antes de verter más. Esto es muy importante, sobre todo si se trata de macetas colgantes de interiores.

Si se vierte mucha agua se termina mojando el suelo de la casa, por lo tanto, es recomendable usar una regadera pequeña y esperar hasta que la tierra absorba el agua.

Consejos para cuidar adecuadamente de las plantas

Las plantas colgantes son una excelente manera de agregar color y vida al espacio. También ayudan a filtrar el aire en el hogar.

Para mantenerlas saludables, se tienen que regar regularmente y darles suficiente luz.

- Dar a la planta un buen trago de agua llenando una regadera, para luego verterla poco a poco sin ahogar a la planta.

- Las plantas deben estar en un área donde reciban al menos 4 horas de luz solar por día o de lo contrario no podrán producir suficiente clorofila, que es la que le da a las plantas su color verde.

