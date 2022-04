Cómo funciona y dónde puede usarse QUALO Emprendedores de Hoy

martes, 12 de abril de 2022, 17:32 h (CET)

QUALO es una aplicación revolucionaria que brinda un servicio universal de información contextual localizada en tiempo real. De esta manera, sus usuarios pueden acceder a contenido exclusivo y necesario en determinados lugares, que se denominan Zonas QUALO.

En estos sitios, existe una cobertura proporcionada por balizas que son detectadas por la app QUALO, instalada en un dispositivo móvil. Ahora bien, si un usuario descarga y abre la aplicación en un lugar que no sea Zona QUALO, por ejemplo en su hogar, solo podrá acceder a la información sobre las promociones que están en vigor. Para utilizar de manera plena todas las funciones, es necesario estar, al menos una primera vez, en una zona QUALO, donde es posible acceder a la información y múltiples funciones vinculadas con productos y servicios asociados a dicha localización. Si se desea consultar dicha información con posterioridad y ya desde cualquier otro lugar, aunque no sea Zona QUALO, siempre se puede guardar en favoritos.

Una mejor experiencia de usuario es posible gracias a las zonas QUALO La aplicación QUALO es sumamente ligera y ocupa muy poco espacio en la memoria del móvil. La experiencia en las zonas QUALO es tan satisfactoria que los usuarios se acostumbran rápidamente a su uso y luego no pueden vivir sin ella. En particular, la app sirve como guía y permite interactuar tanto con los negocios u organismos, como con el espacio en sí.

El empleo de QUALO no requiere instalaciones adicionales ni escaneo de códigos QR, ya que se alimenta automáticamente de información asociada a dispositivos con tecnología BLE. De esta manera, los usuarios acceden a distintos contenidos y promociones vinculadas con el lugar, público o privado, en el que se encuentran.

Por ejemplo, el Intercambiador de Moncloa en Madrid funciona desde 2021 como una zona QUALO y se ha vuelto más inteligente y fácil de usar. A través de la aplicación, los usuarios pueden interactuar con todos los negocios del lugar y acceder a información sobre los servicios de transporte. También sirve como guía para ubicarse dentro del espacio, localizar buses y acceder a abonos y tarjetas para poder viajar.

¿Cómo funciona QUALO? Para que la gran comunidad de usuarios de QUALO acceda a información sobre una localización, se requiere la colocación de un QUALOBOX. Este dispositivo es detectado automáticamente por los teléfonos móviles. A través de este medio, es posible que el cliente acceda a un menú, horarios, ofertas o direcciones, entre otras posibilidades.

QUALO ofrece un acceso directo y selectivo a información relacionada con un espacio físico en particular, sin necesidad de tener que acceder a webs o apps corporativas. La aplicación provee contenidos relevantes en una localización concreta y, para usarla, el usuario debe encontrarse físicamente dentro de una zona QUALO. Además, es una app muy ligera, que no ocupa mucho espacio en el móvil.

Cada vez son más los negocios, centros comerciales, localidades y distintos espacios públicos que se convierten en una zona QUALO, para poder brindar información valiosa a sus clientes y visitantes. A su vez, los usuarios de la aplicación disfrutan de una experiencia mejorada cuando visitan estos espacios.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Adiós QR, bienvenido QUALO Los programas de estimulación temprana que realiza E-THERAPYKIDS GR-7 Professional explica por qué aparecen las canas y cómo revertir su aparición Tramitación de la declaración de la renta en un día, de la mano de Gestiones 24 SQAS, el sistema de cumplimiento de requisitos de calidad, seguridad y protección del medioambiente