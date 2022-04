Mallorca Informa, uno de los portales web informativos, gratuitos e independientes más completos de la isla Emprendedores de Hoy

martes, 12 de abril de 2022, 17:27 h (CET)

Actualmente, en la era de la información, los acontecimientos más importantes a nivel nacional e internacional están al alcance de cualquier internauta en todo momento. En términos regionales, también existe una importante variedad de medios para leer, pero la diferencia es que, con Mallorca Informa, es posible obtener una visión completa del panorama regional.

Se trata de un medio que no solo apoya, sino que también promociona a otros medios ofreciéndoles la posibilidad de integrarse e insertar sus titulares en las páginas de Mallorca Informa, mediante la tecnología RSS.

Se trata de un diario que ofrece noticias de Mallorca, España y el mundo, con un enfoque territorial y centrado sobre el acontecer de las Islas Baleares. Una de las características de Mallorca Informa es que se trata de un portal informativo que ofrece cobertura sobre los acontecimientos más relevantes de toda la isla y, además, también destaca los titulares de otros medios.

Información completa para los habitantes de Mallorca Mallorca Informa es un diario digital independiente que publica noticias sobre los principales acontecimientos de Mallorca, las Islas Baleares en general y novedades a nivel nacional. Su esfera temática se divide, a nivel territorial, entre noticias de la capital, Palma, información de los pueblos de la isla y sobre las Islas Baleares en general, además de secciones de interés como Actualidad, Deportes, Economía y Turismo, con especial atención a esta última.

Para generar todo este contenido, entre el 70 % y el 80 % de la información publicada se redacta basándose en contenido propio. Esto se complementa con la colaboración de periodistas, especializados en algunas secciones temáticas, así como diversas noticias de otros medios, compartidas a través de la tecnología RSS.

Un portal que teje redes de colaboración Mallorca Informa es un medio independiente que se define como un periódico de periódicos, debido a las herramientas que utiliza para complementar su información con las noticias de otros medios importantes. Para reproducir los contenidos, el portal cuenta con el consentimiento de dichos medios y se establecen previamente acuerdos con las plataformas que publican la noticias originales. Esto le ayuda a tejer alianzas para complementar y expandir constantemente su parrilla de noticias.

Además, toda esta información se puede visualizar en diversos idiomas, como catalán, alemán, inglés, francés, holandés o ruso, mediante la traducción automática, generada por Google. Gracias a esta herramienta, las noticias que recoge Mallorca Informa resultan de utilidad para turistas o extranjeros. Todos estos recursos le permiten expandir constantemente sus fuentes de información para ofrecer cada vez más y mejor contenido. Bajo la perspectiva de este periódico, compartir información no resta nada a ningún medio, sino que, por el contrario, siempre suma.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.