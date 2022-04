Paraguay: análisis de la gestión de Carlos Fernández Valdovinos Según denuncias, durante su mandato hizo uso y abuso de información privilegiada del Banco Central (BCP) Peter Tase

miércoles, 13 de abril de 2022, 10:04 h (CET) Hablando de FANFARRONES, Carlos Fernández Valdovinos, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), se pasó viajando al exterior de los 5 años que estuvo, se pasó 2 años y medio fuera del BCP descuidando sus funciones y actuando de gestor en la Colocación de Bonos Soberanos, siendo uno de sus compradores más famoso el prófugo LAVADOR DE DINERO DARIO MESSER. Actualmente, Fernández Valdovinos el Curso de Desarrollo Internacional en la Prestigiosa Universidad de Chicago, Harris Schoolof Public Policy.

Mantuvo la estabilidad del sistema financiero con Resoluciones a medida favoreciendo a los sectores Agrícola y Ganadero con la suspensión de la MOROSIDAD de sus CREDITOS. Autorizo el PROCESO DE DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA EXFINANCIERA ARA S.A., favoreciendo a las entidades involucradas con Resoluciones a Medida para diferir por 36 meses las PERDIDAS POR LAS CARTERAS BASURA adquiridas de esta entidad en Proceso de Liquidación.

En el proceso de Disolución y Liquidación de Financiera Ara S.A., luego de finiquitarse el listado de ahorristas estafados para ser favorecidos con el FONDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS; luego del cierre del informe de los INTERVENTORES, su directorio emitió la RESOLUCION N° 4, Acta N° 62 de fecha 03/09/2015 para favorecer de manera IRREGULAR a RAMON GONZALEZ DAHER de un PAGO DE U$. 4 millones por ser un supuesto ahorrista estafado de la ex financiera ARA; este pago se realizó mediante un dictamen amañado alegando un peligro de una supuesta CRISIS SISTEMICA fuera de lo que dispone la Ley N° 2.334 De GARANTIA DE DEPOSITOS Y RESOLUCION DE ENTIDADES, ya que la señora GLADYS GONZALEZ, esposa de CARLOS SOSA PALMEROLA seria hermana de RAMON GONZALEZ DAHER hecho que automáticamente lo descalifica para ser favorecido con cualquier Pago contemplado en la citada Ley.

Además; Carlos Fernández Valdovinos fue parte integrante del equipo Nacional de Lucha contra el Lavado de Dinero en base al Plan trazado por la SEPRELAD año 2013, que fue un ROTUNDO FRACASO por aumentos de los CASOS DE LAVADO DE DINERO dentro del sistema financiero por la liberación de los controles.

Ante este escenario No tuvo más remedio que solicitar la suspensión de la EVALUACION DEL GAFILAT ante el inminente ingreso de Paraguay en lista Gris o Negra de países NO COOPERANTES CONTRA EL LAVADO DE DINERO.

Según la Doctora Gloria Barrios, constitucionalista y defensora del parque ecológico Cerro Ñemby: Fernández Valdovinos ha facilitado la transferencia de grandes montos de dinero desde la cuenta bancaria del político corrupto Albanes Enkelejd Alibeaj al Banco Central del Paraguay, y desde Asunción fueron transferidos las sumas de dinero de Alibeaj en los bancos de los Estados Unidos de América.

También; Valdovinos fue el responsable directo de la FAMOSA LICITACION DE BILLETES AMAÑADOS PARA DIRECCIONARLOS A LA EMPRESA OVERTHUR FIDUCIAIRE; hecho denunciado por la DNCP aun así; NO REALIZO NINGUN SUMARIO ADMINISTRATIVO DENTRO DEL BCP para deslindar responsabilidades; pues su primer anillo aparecía seriamente comprometido en el ESQUEMA.

Según denuncias durante su mandato, CFV hizo USO Y ABUSO DE INFORMACION PRIVILEGIADA del BCP referentes a TIPOS DE CAMBIO DE MONEDAS, sobre TASA DE POLITICA MONETARIA y sobre la política de no realizar inspecciones in situ para favorecer a algunas entidades amigas como el Banco BASA (EX Amambay), del Expresidente Horacio Cartes.

Este comportamiento SERVIL, fuera de las leyes vigentes y del CODIGO DE ETICA DEL BCP, le valió para que sea contratado por el BANCO BASA; figurando actualmente como miembro de su directorio, llevando consigo información confidencial para seguir favoreciendo a una entidad supervisada y hasta manteniendo peligrosas vinculaciones con el Directorio del BCP, ya que se mantienen algunos miembros que el mismo eligió para que lo acompañen como el actual presidente del BCP.

