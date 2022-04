Vivasania ofrece el asesoramiento de un personal shopper para los usuarios que compren en su web Emprendedores de Hoy

Para la economía de una familia el ahorro es un detalle fundamental. No obstante, este criterio no debe privar a sus miembros de artículos de primera necesidad.

En espacios como el centro comercial digital Vivasania, es posible encontrar un amplio catálogo de productos tecnológicos, de higiene, nutrición, accesorios para vehículos, cosmética, jardín, parafarmacia y otros artículos que se mantienen en constante renovación de ofertas y descuentos, garantizando la entrega de los mejores precios a cada uno de sus clientes.

Los precios bajos no son la única característica destacable de Vivasania, puesto que la web también brinda los servicios de un personal shopper online para guiar a sus usuarios y facilitarles una compra mucho más sencilla.

Un personal shopper online disponible Con más de 26.500 productos disponibles en línea, resulta necesario contar con un acompañamiento personalizado para navegar entre las secciones de perfumes y cosmética, cuidado e higiene personal, droguería y parafarmacia, electrodomésticos, nutrición natural y deportiva, jardinería con sus hornos, etc.

El servicio de personal shopper online de Vivasania es completamente gratuito y sirve de gran ayuda cuando los usuarios están buscando algún producto en concreto o de una marca determinada. El asistente virtual también facilita a los clientes cualquier producto que estén buscando, cunado la web no disponga en ese momento de stock.

Toda esta experiencia es posible gracias al diseño accesible, cómodo y dinámico del portal web del centro comercial digital Vivasania, con información clara y detallada sobre los precios, las ofertas, las novedades, los chollos y las liquidaciones.

Además, Vivasania asegura otros beneficios como el envío gratuito, descuentos por compras recurrentes y precios por coste a cambio de una cuota anual.

Precios asequibles Vivasania ofrece descuentos en el envío por compras entre los rangos de los 20 €, 30 €, 40 € y 50 €, incluso se puede acceder al envío gratuito desde los 60 €. Toda esta flexibilidad económica le ha permitido fortalecer su posicionamiento a nivel nacional e internacional, con un seguimiento que se extiende hasta 14 días de garantía.

Por esta razón, se han convertido en uno de los centros comerciales online preferidos de los negocios y proveedores nacionales, quienes junto a un extenso número de clientes reciben beneficios como los vales y descuentos, precios altamente competitivos y ahorros significativos en tiempo.

Con la intención de seguir mejorando, Vivasania está fortaleciendo su plataforma digital para entregar una nueva categoría de atención por suscripción, que colmará los estantes con productos a precio de coste. Una ventaja única para los intereses comerciales de un mercado en constante transformación, convirtiéndose en el mayor de los retos para el futuro cercano de esta compañía.



