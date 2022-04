Ay Candela! es una tienda comprometida con mujeres que quieren algo diferente Emprendedores de Hoy

martes, 12 de abril de 2022, 16:51 h (CET)

Una tienda online y física que comercializa ropa diseñada por mujeres emprendedoras de España es Ay Candela!. Todas sus prendas son fabricadas con diferentes y únicos diseños, después se venden a precios asequibles.

La tienda Ay Candela! está comprometida con mujeres que buscan algo diferente. El e-commerce apoya a diferentes marcas nacionales y proyectos de moda forjados por mujeres emprendedoras. En su amplia mayoría, las prendas son fabricadas en Portugal y todos los diseños están realizados por mujeres.

La web tiene como objetivo plasmar un estilo diferente y moderno en los outfits. Vestidos, sudaderas, camisetas, camisas y faldas son algunos de los artículos que se ofrecen en este pequeño comercio. Entre las marcas que comercializa el e-commerce, destacan Aire Retro, Anabel Lee y Animosa, entre otras.

Todas las mujeres pueden optar por marcas de ropa original Las mujeres de cualquier edad pueden lucir la ropa creada por estas empresarias que se atrevieron a elaborar prendas versátiles y que desafían los estándares impuestos por la moda tradicional.

Apuestan por diseños originales y tiernos, además de por todo tipo de técnicas para alcanzar el modelo y el dibujo perfectos.

Camisetas, vestidos, sudaderas, faldas, etc. Prendas con ilustraciones y estampados de colores, llenas de autenticidad y originalidad, con mensajes positivos. Con cada prenda, las diseñadoras quieren hacer llegar su mensaje y hacer sentir cada palabra, por eso nada está dejado al azar. La ilustración, las tipografías, los colores… cada elemento tiene su razón de ser y está colocado ahí por un motivo.

¿Qué opiniones ha recibido Ay Candela!? En España, las personas exaltan la creatividad y autenticidad del sitio que, aunque parece pequeño, no lo es por su gran variedad de ropa y moda disponible. Los compradores afirman, a través de diferentes plataformas virtuales, que estas prendas también se pueden convertir en el regalo perfecto para un ser querido y que sus diseños siempre marcan la diferencia.

Además, los clientes destacan el buen trato que reciben en la tienda física. A través de la página web de Ay Candela!, también se ofrece una asesoría personalizada para resolver dudas o inquietudes que puedan surgir en el momento de realizar la compra.

En conclusión, Ay Candela! es una tienda de ropa en Madrid diseñada por mujeres y con prendas fabricadas en Portugal. Ropa de calidad, con diseños atrevidos, divertidos y exclusivos que puede ser comprada a través de la web de Ay Candela! o en su tienda física (calle Lope de Vega, 12, Madrid).



