Unplugged Talks, charlas de 5 minutos con profesionales en Digital Skills Institute Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Como un proceso muy complejo se encuentra la sistematización de información.

Articular formación, experiencias, aprendizajes o cualquier otro dato e intentar incorporarlo en un discurso, exposición o tesis, requiere mucho tiempo y dedicación. Las nuevas tecnologías, así como la digitalización, la cual está en auge, se han establecido como una alternativa menos tediosa y más eficientes de divulgación y comunicación.

Precisamente por este motivo, hoy en día, compartir conocimiento es mucho más sencillo gracias a la presencia de profesionales en el mundo digital. Un ejemplo de ello son las Unplugged Talks. Se trata de pequeñas charlas que, de manera orgánica, ayudan a difundir información de interés para profesionales digitales.

Adquirir conocimientos de forma informal, rápida y directa El mundo digital es la plataforma ideal para crecer como emprendedor, empresa, profesional en áreas específicas y otros perfiles. Sea cual sea el campo donde se esté ejerciendo, resulta fundamental reinventarse en todo momento, al ritmo de la propia digitalización. Cuantos más consejos y herramientas se puedan implementar en los proyectos, mejor.

El proyecto Digital Skills Institutees un gran colaborador para profesionales que tienen las ganas y el potencial de posicionarse en el asunto. Con la implementación de las Unplugged Talks en su portal web, el proyecto ofrece un recurso integral en el que profesionales y expertos en temas relacionados con el mundo y crecimiento digital, comparten su conocimiento de forma rápida, directa e informal. Inspirados en formatos grandes, como las prestigiosas charlas de coaching llamadas TED, la dinámica de Digital Skills funciona de la misma manera, solo que sin el mismo tecnicismo, realización y producción, y en un periodo de 5 minutos o menos.

Menos es más; las Unplugged Talks obedecen la norma La posibilidad de acceder a profesionales capacitados y equipados en materia digital de forma directa es un lujo. Bien es cierto que la información que ofrece internet es inmediata, pero no toda ella tiene validez, más, cuando se trata de consultar fuentes seguras para crecer como negocio en el área digital.

Un tiempo no superior a 5 minutos, un lenguaje sencillo, un mensaje directo y honesto, experiencia comprobable, y mucho conocimiento, es lo que se percibe en las llamadas Unplugged Talks. La difusión es en bruto, es decir: sin edición (cortinillas, transiciones, diseño, producción, realización y otros tecnicismos). Por muy llamativos y completos que sean algunos coachs, ferias y otros eventos de divulgación, el coste económico o accesibilidad reducen bastante las posibilidades. Sin embargo, las características de este proyecto acogen muy bien las necesidades de los curiosos digitales.



