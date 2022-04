Made in Málaga apoya los premios GeneraciónFP organizados por Diverxia Consulting, ayudas para emprendedores Emprendedores de Hoy

Hoy en día, la integración de conceptos como emprendimiento y educación han tomado mucha fuerza. Esta filosofía está ampliamente relacionada con el crecimiento económico, la persistencia, la creación de trabajo, el liderazgo y el crecimiento personal. Habilidades que son altamente demandadas en los profesionales actualmente.

En términos de educación y desarrollo personal, el emprendimiento representa una competencia valiosa para el desarrollo de la creatividad y la autoconfianza. El propósito de este es impulsar la innovación, crear condiciones para el liderazgo y el constante éxito. También involucra la creación de empresas capaces de generar soluciones ante las necesidades de los consumidores y empleo para los profesionales.

Una empresa que ha mostrado su compromiso con la educación y el emprendimiento en su región es Made In Málaga. Recientemente, participaron en los premios GeneraciónFP, organizados por Diverxia Consulting.

GeneraciónFP: un proyecto que fomenta la cultura emprendedora y la inserción laboral El autoempleo se ha alzado como una fórmula válida e interesante para impulsar la inserción laboral y el desarrollo profesional. Es por esta razón que compañías como Diverxia Consulting ofrecen ayudas para emprendedores. En este sentido, apoyan la realización de actividades que fomenten la cultura emprendedora en la comunidad estudiantil.

El proyecto GeneraciónFP tiene como finalidad trabajar en la detección precoz de perfiles de emprendedores entre los estudiantes y en estimular las competencias fundamentales de estos. Para ello, emplean como herramienta el desarrollo de talleres formativos, con clases impartidas por ponentes internacionales. Allí, tratan temas como la comunicación, planificación y pensamiento creativo.

Además de ello, premian la innovación mediante la creación de proyectos que son expuestos y presentados ante un jurado experto.

Made In Málaga participa como jurado en la III Edición de los Premios GeneraciónFP Made In Málaga se ha caracterizado por ser una empresa con un gran sentido de pertenencia por su región malagueña. Por esta razón, se han centrado en la potenciación y el desarrollo de los emprendedores.

Ejemplo de ello fue su participación en la III Edición de los Premios GeneraciónFP el pasado 18 de marzo, donde diversos emprendedores presentaron y defendieron sus proyectos. El director de desarrollo de negocios de Made In Málaga, Javier Domínguez, hizo acto de presencia como parte del jurado calificador.

El programa GeneraciónFP, organizado por Diverxia Consulting, fomenta el emprendimiento y la empleabilidad en el alumnado que cursa formación profesional en la provincia de Málaga. Con su apoyo a este proyecto, Made In Málaga reafirma su compromiso con la educación, la inserción laboral y el tejido empresarial malagueño.



