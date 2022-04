Despedidas Pecados y las actividades acuáticas disponibles para las despedidas en verano Emprendedores de Hoy

Diversión, sensualidad, picardía y celebración son palabras naturalmente asociadas a las despedidas de solteras, fiestas en las que el novio o la novia son los protagonistas. Este año, una de las mejores opciones para este tipo de celebración es Málaga, uno de los lugares más populares de la Costa del Sol.

Existen múltiples empresas que ofrecen este servicio, sin embargo, destaca Despedidas Pecados por ser una compañía dedicada al entretenimiento para adultos. Desde el año 2020, esta se centra en organizar este tipo de eventos, con la mayor calidad y seguridad.

Especialmente en verano, las fiestas resultan mucho más vistosas por las diferentes actividades acuáticas que se pueden realizar.

Málaga, un destino inolvidable para fiestas Entre las principales atracciones en el mar que tiene disponibles Despedidas Pecados, se encuentran el paracaídas acuático, la banana, el fly fish, el aqua rock, motos acuáticas, wakeboard, paddle surf, aquaslider y el hidropedal, entre otros. La mayoría de estas actividades se realizan de manera grupal y tienen un coste inferior a los 40 €.

Los servicios más demandados son los alojamientos, desplazamientos divertidos con paseos por Málaga en discobus o limusinas de hasta 21 plazas con música y cava; salas temáticas; spa beauty y espectáculos variados a domicilio.

Málaga ofrece en verano condiciones destacadas para convertirse en un destino inolvidable, con lujo y diversión. Además, para garantizar la diversión de los futuros novios, Despedidas Pecados ha preparado packs para todos los gustos, entre los que destacan el de fin de semana, que incluye 2 noches en una casa rural, todas las comidas y bebidas alcohólicas y no alcohólicas, espectáculos de stripper o camarero/as y posibilidad de Dj´s.

Multiplicidad de actividades y propuestas Además de la realización de estos eventos, Despedidas de soltero en Málaga cuenta con actividades tradicionales como humor amarillo, fiestas en barco, chiringuito playa con almuerzo y barra libre de bebidas; paintball, bautismo de buceo,carrera de competición de karting, capea de vaquillas, rutas en quads, paseos rústicos en buggies o raftings, entre otras emocionantes aventuras que dispararán la adrenalina.

Por otra parte, y como agregado de humor, los organizadores disponen de espectáculos poco convencionales como antiboys y antistripper. Mientras el novio o la novia están esperando la llegada de un cuerpo escultural, quienes aparecen en escena son artistas de comedia que no son, para nada, lo esperado, sino la antítesis del sex-appeal.

Para mayor información sobre actividades, precios y formas de contratación, se puede consultar el catálogo de servicios y precios, con fotos y vídeos disponibles.



