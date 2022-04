La importancia del copywriting y del marketing de contenidos para crear marcas con una personalidad que deje atrás todo lo conocido Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Es un hecho que todas las empresas tienen la necesidad y el deber de contar con un excelente servicio de marketing digital para poder posicionar sus marcas en las redes sociales. Dichas plataformas son el lugar donde casi todas las personas buscan información de aquello que desean consumir.

Bold Way Forward es una agencia especialista en marketing de contenidos, con la capacidad indicada para hacer que cualquier marca explote sus productos y servicios y hacer que lleguen al público objetivo indicado.

Contenidos estratégicos con potencial de ser virales Más allá de cubrir necesidades con la venta de algún producto o servicio, el principal objetivo de todas las marcas es vender. Una de las formas más eficientes de lograr esto es crear una estrategia de marketing de contenidoscon ideas potentes y accionables, para alcanzar cualquier objetivo de venta.

El copywriting forma una parte esencial de todo contenido estratégico, ya que es el don de convencer a una persona de que se convierta en cliente sin la necesidad de venderle algo de forma directa, lo que permite vender sin vender, es decir, sin mencionar palabras que alejan a los clientes, para conseguir una manera más elegante y poderosa de hacerlo.

Pero se necesita aún más para generar un impacto real y con el potencial de hacerse viral. Bold Way Forward sostiene que es necesario pensar cada post, cada contenido web y cada pieza de comunicación como una pequeña campaña para impactar, conectar e interactuar con el público objetivo de cada marca.

Novedoso y disruptivo, los pilares del marketing actual Celeste Condoleo, fundadora y especialista en creación de contenidos estratégicos y creativos de Bold Way Forward, resalta la importancia de saber idear y crear el concepto acertado para cada marca. Este es el punto de partida de una campaña de marketing que funciona a la perfección para atraer a todo el público objetivo de cada empresa.

La especialista también deja claro que las marcas deben adaptarse lo más pronto posible a todas las actualizaciones que surgen en cada plataforma. La creación de filtros interactivos para Instagram o las nuevas redes sociales de realidad aumentada son algunas de las tendencias más demandadas por los consumidores.

Aquí se halla la importancia de contratar una agencia de marketing como Bold Way Forward, capaz de hacer una campaña integral de todo lo que necesitan las marcas para volverse referencias dentro de su sector, ya sea turismo, economía, tecnología, gastronomía, deportes, hogar o cualquier otro producto/servicio que desee tener éxito digital.



