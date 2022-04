Rest Ring, el nuevo diseño funcional para el inodoro que permite mantener una postura saludable Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

En general, las personas no se detienen a pensar sobre el diseño y la postura al sentarse en el inodoro. Este tema quizá sea incómodo de tratar para algunos, pero ha llegado el momento de romper el tabú y encontrar soluciones que pueden beneficiar a la salud.

En ese sentido, Rest Ring es una compañía española que propone una nueva forma de ir al baño con comodidad y discreción. Cuestiona cómo este objeto, indispensable en cada hogar, afecta la salud por su diseño.

La compañía se basa en estudios certificados para enfocar su desarrollo tecnológico con el fin de ofrecer un asiento de inodoro que aporte beneficios para la salud, sea cómodo y ergonómico, con todas las facilidades que requiere un espacio del hogar como el baño.

Diseño beneficioso para la salud La investigación de Rest Ring le ha permitido identificar que la postura es clave a la hora de ir al baño para la prevención de enfermedades. La forma en que las personas usan los inodoros no siempre es la adecuada, ya que no permite una postura correcta.

Con el fin de ofrecer una solución, Rest Ring es un sistema de apoyo para el aro del inodoro con reposapiés y pedales que posiciona el cuerpo con los muslos flexionados sobre el abdomen, así, aumenta la presión intra-abdominal favoreciendo la deposición. Los pedales son giratorios, por lo que permiten colocar los pies cómodamente

Este novedoso invento crea una postura en el baño más sana para aliviar y prevenir el estreñimiento, aliviar de manera directa los casos de hemorroides, y también permite evitar y mejorar las enfermedades de colon, tal como se ha demostrado en distintos estudios. Cuando no se use, este puede quedar recogido, evitando suciedad, gracias a su diseño limpio y funcional.

Comodidad y diseño, virtud para un producto exitoso El objetivo de Rest Ring es ofrecer un conjunto de beneficios técnicos avalados por estudios para impulsar su comercialización, alcanzar el éxito, ser de utilidad y único en el mercado para poder ser comercializado a nivel nacional e internacional al presentarse como un producto novedoso.

Actualmente, es cierto que en el mercado existen múltiples dispositivos similares disponibles que utilizan este sistema. Sin embargo, son accesorios independientes del inodoro y, por tanto, más incómodos. En cambio, este es un producto de estética innovadora y atractivo.

Para aquellos interesados en obtener más información o para comprar o alquilar la patente para sus empresas, pueden registrarse o bien contactar directamente por número de teléfono o correo electrónico, ambos disponibles en la página web.



