Inmoemprende revoluciona el mercado inmobiliario. ¿Pisos por menos de 20.000 €? Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

El sector inmobiliario ofrece diversas alternativas para la adquisición de inmuebles, en los cuales el precio, la ubicación, el tiempo de construcción y el tipo de vivienda marcan la diferencia entre los posibles compradores, quienes tienen en cuenta las necesidades que aspiran satisfacer al adquirir una nueva propiedad.

Se trata de un negocio con gran rentabilidad para aquellos que desean emprender en el sector inmobiliario. Una alternativa para aprender todo lo relacionado con este campo es el canal de YouTube Inmoemprende, que cuenta todo lo relacionado con inversiones inmobiliarias. Adicionalmente, capacita en lo referente a reformas y alquileres, ofreciendo a sus seguidores la oportunidad de comprar viviendas a precios bajos, en su mayoría por menos de 20.000 €.

Compra de casas económicas Los factores que influyen en el precio de una vivienda están determinados por sus características de calidad, tamaño y ubicación. De igual manera, influye la oferta y demanda que se observe en la zona donde se ubique. Si la ubicación no supone un problema, la persona puede optar por viviendas más económicas. Por otro lado, algunos de los factores que influyen en la disminución del precio son el estado de conservación, si el inmueble necesita reformas y si el comprador está dispuesto a realizarlas.

A través de internet, es posible encontrar una diversidad de precios de los inmuebles, ajustados a diversos presupuestos que además cumplan con las aspiraciones y necesidades, descartando las que no reúnan las condiciones requeridas. Una vez elegida la vivienda, es recomendable contar con asesoría legal para efectuar los trámites que permitan la adquisición del bien y consignar los documentos necesarios ante los organismos correspondientes.

Herramientas para un inversor inmobiliario Gracias a las diversas plataformas digitales disponibles en la actualidad, Inmoemprende, actualmente, ofrece un curso gratuito denominado “Herramientas para el día a día de un inversor inmobiliario”, en el que aportan información de los contratos de alquiler normal, por habitaciones, larga duración o por temporada, pisos compartidos, seguros de impagos, depósito de fianzas y rentabilidad, entre otros. Toda esta información se encuentra disponible en un solo lugar y, de forma progresiva, incorporan otros elementos e información para dar facilidad a los usuarios de conseguir toda la información que requiera con relación al sector inmobiliario, de manera sencilla y de fácil acceso.

Comunidad de Inmoemprende El equipo de Inmoemprende ha creado una gran comunidad para todos los que hayan realizado su curso gratuito y que estén interesados en el sector inmobiliario. Esta comunidad sirve para apoyarse ante cualquier duda que pueda surgir en los procesos de compra y postcompra de una propiedad.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.