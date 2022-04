Tappers Lifestyle ofrece comida sana a domicilio para personas mayores Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

La tercera edad es una etapa de la vida en la que las personas merecen ser bien atendidas, así como descansar de sus labores y trabajos que durante años realizaron. Por eso, pensando en ofrecer la mejor alimentación a los mayores, sin que tengan que preocuparse por salir a comprar los ingredientes o preparar la comida, la empresa Tappers Lifestyle ha creado un servicio de comida sana a domicilio para ellos.

De esta manera, contarán con un muy variado y completo menú, elaborado especialmente para ellos, con el fin de garantizarles una alimentación balanceada y de calidad en esta importante etapa de sus vidas.

Comida a domicilio para personas de la tercera edad La comida a domicilio es, hoy en día, muy popular, ya que muchas personas prefieren adquirir su comida preparada y tener que olvidarse del tiempo en la cocina. Además, es un servicio que proporciona ventajas a todo tipo de personas, especialmente a quienes trabajan o no tienen el tiempo suficiente para preparar su propia comida.

Las personas de la tercera edad son otro grupo de personas con necesidades de alimentación específica que pueden beneficiarse de este servicio. Sin embargo, muchos de ellos no saben que pueden hacerlo o no conocen cuál es el precio de la comida a domicilio para personas mayores. En Tappers Lifestyle, se puede comprar comida a domicilio a un precio sumamente accesible. Se trata de una compañía líder en España en tuppers a domicilio, con un amplio menú disponible y personalizable de comida sana y equilibrada.

Todo el sabor y calidad al servicio de la tercera edad En esta empresa, se caracterizan por preparar comida deliciosa y de calidad, cocinada de manera casera y con los mejores ingredientes locales 100 % naturales, sin conservantes, colorantes o aditivos. Su comida a domicilio está disponible para cualquier parte de España, por lo que cualquier persona de la tercera edad en todo el país puede beneficiarse de sus servicios. De hecho, los adultos mayores podrán, si así lo prefieren, planificar su propio menú semanal y recibirlo directamente en su casa en un lapso de 24 a 48 horas.

Por otro lado, quienes tengan un régimen alimenticio especial también podrán adquirir sus tuppers sin problemas, ya que la empresa cuenta incluso con una gran variedad de recetas para personas vegetarianas, veganas, celíacas, etc. Cada plato se elabora considerando las raciones necesarias para que sea una dieta balanceada y saludable. Con esto, las personas mayores tendrán garantizada una comida que, además de deliciosa, va a contribuir al mantenimiento de su salud.

Por último, hacer el pedido a través de la web de Tappers Lifestyle es muy sencillo. Se trata de un portal intuitivo que permite a los clientes elegir los platos que deseen y cuándo deseen. Además, los precios son sumamente competitivos, siendo una opción ideal para olvidarse de la cocina y disfrutar de esos años con mejor calidad de vida.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.