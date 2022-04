Publicar anuncios gratis en anuncios.es Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Una gran herramienta para todo tipo de negocios y comercios es el mundo digital, puesto que, hoy en día, una parte del consumo y las actividades de compraventa a nivel mundial se llevan a cabo a través de internet.

Por esta razón, muchos negocios buscan las mejores herramientas para posicionar sus productos en la esfera digital, como tiendas online y plataformas e-commerce.

Sin embargo, estas opciones no siempre están al alcance de todas las empresas, especialmente en el caso de los pequeños comercios o trabajadores autónomos. No obstante, para estos casos existen herramientas versátiles y accesibles, a través de servicios como el de anuncios.es, una plataforma en línea diseñada para ayudar a particulares y pequeñas empresas a promover sus productos e incrementar sus ventas.

¿Qué herramientas favorecen el crecimiento de los pequeños negocios? anuncios.es ofrece un espacio en línea que funciona como punto de encuentro entre los pequeños comercios, prestadores de servicios autónomos e incluso particulares que quieren vender productos en buen estado y los usuarios que buscan todos estos productos o servicios. Dentro de su plataforma web, cada negocio o anunciante cuenta con una sección para montar prácticamente su propia tienda online, en la cual se puede publicar anuncios gratis de manera ilimitada.

Los anunciantes pueden renovar sus publicaciones cada 12 horas con la ayuda de algunas herramientas para facilitar ciertas ventas o servicios especializados como una calculadora de hipotecas, muy útil en la venta de bienes inmuebles. Además, ofrece algunas iniciativas diseñadas para promocionar a los negocios que forman parte de la plataforma, tales como su pasarela automática de productos, una iniciativa que, actualizándose diariamente de manera automática, permite a los participantes mostrar al público todos sus productos en stock.

¿Qué características innovadoras tiene esta plataforma de anuncios? Los anunciantes que recurren a esta plataforma cuentan con varias herramientas para promocionar sus productos de forma gratuita. Los anuncios pueden contener hasta 40 fotografías, incluso en formato GIF animado y una descripción de hasta 4.000 caracteres. También permiten subir varios enlaces, tanto a vídeos como a la página web del anunciante, e incluyen algunas funciones interactivas como un botón de llamada directa, otro para mensajes por WhatsApp y la ubicación del anunciante en Google Maps.

Sin embargo, aquellos que buscan potenciar productos o resaltar ciertos anuncios pueden pagar por anuncios destacados, los cuales permanecen por encima de los anuncios comunes durante el tiempo solicitado o por anuncios PRO. Estos se fijan en la primera posición de su respectiva categoría durante 24 horas, además de aparecer en la barra lateral que muestra la plataforma en la vista para ordenadores. También se puede fijar para la visualización total en todas las provincias y pueblos de España o de cualquier provincia en específico un anuncio.

Esta variedad de recursos le permite a cada anunciante desarrollar una estrategia comercial a medida de sus posibilidades y necesidades de promoción. Sea un comercio en auge que quiere consolidar su crecimiento, o un particular que quiere vender artículos que ya no utiliza, con anuncios.es, todos pueden encontrar las herramientas adecuadas para llegar a ese consumidor que necesita sus productos.



