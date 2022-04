Los vinos blancos y rosados son perfectos para maridar los platos en primavera Emprendedores de Hoy

Cuando termina el invierno en España e inicia la tan esperada primavera, las personas empiezan a aprovechar el agradable clima templado para disfrutar al aire libre en compañía de familiares y amigos. Para estas ocasiones no puede faltar una refrescante bebida.

En muchas mesas los grandes protagonistas son el vino blanco y el rosado, cuyos sabores frutales son más prominentes cuando están recién sacados de la nevera. Actualmente, este se puede adquirir desde la comodidad del hogar a través de tiendas online como Casa del Vino Jávea, la cual ofrece entregas a domicilio adaptadas a la urgencia de cada cliente.

Vino blanco y rosado para refrescarse en primavera El vino, independientemente de su color, tiene muchos beneficios para la salud. Sin embargo, se puede destacar que el blanco evita la aparición de enfermedades del corazón, mejora la función pulmonar, beneficia las funciones del cerebro y ayuda a descansar y a mantener el peso ideal. Por su parte, el vino rosado, de sutil sabor, destaca por sus propiedades antioxidantes. Ambos vinos ofrecen un toque refrescante que los convierten en la opción perfecta durante la época más florida del año. Además, combinan a la perfección con una gran variedad de platos.

En Casa del Vino Jávea disponen de una variedad de vinos blancos para complacer a todos los paladares como el Hacienda Albae Chardonnay o Gran Chardonnay, el Pago de los Balagueses Chardonnay, el Hacienda Albae Viognier y el Premium 1904 Chardonnay. Todos ellos maridan con deliciosas y ligeras comidas como pescados, mariscos y ensaladas.

Los que se inclinan por el vino rosado también tienen varias alternativas: Les Danses, Les Prunes, Demuerte Rosé, Perrito Piloto y Ultimate Provence Rose, entre otras opciones que son estupendas para ser conjugadas con pastas, risottos, sushi, pizza, ensalada de salmón ahumado, embutidos y quesos.

¿Cómo comprar el vino blanco o rosado de forma online? Casa del Vino Jávea, compañía distribuidora de vino en Alicante, cuenta con un amplio catálogo de vinos blancos y rosados de diferentes marcas y con diferentes costes que pueden ser adquiridos por particulares, pero también por empresas o negocios como restaurantes o bares.

Para hacer la compra de vinos se debe ingresar a la tienda en línea, elegir entre las diferentes opciones del catálogo y procesar el pago. Los pedidos se entregan en la puerta de casa o en la dirección de preferencia, en el horario que indique el cliente en un lapso de entre 24 y 48 horas. No obstante, todo depende de la urgencia de cada uno por recibir la entrega.

De esta forma, a través del servicio que ofrece Casa del Vino Jávea, las personas pueden obtener las mejores variedades de vino para maridar los momentos más especiales.



