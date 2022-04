AvanzaEmpleo ayuda a las personas a encontrar un puesto laboral y ofrece al mejor candidato para la empresa contratante Emprendedores de Hoy

La plataforma AvanzaEmpleo ayuda a buscar trabajo o conseguir el candidato ideal que supla una vacante urgente en la empresa. Es una propuesta enfocada en el trabajo de personalización de los perfiles profesionales para encauzarlos al mercado laboral que potencialmente más les interesa.

AvanzaEmpleo utiliza tecnología para definir los perfiles y las vacantes que se necesitan y, así, ubicar al candidato ideal y eficiente para cubrir cada puesto. Todo esto gracias al trabajo de un departamento de recursos humanos que se encarga de clasificar y afinar la búsqueda para reducir los tiempos.

¿Cuál es la visión y la misión de AvanzaEmpleo? En la actualidad, existen muchos portales digitales para buscar empleo o para conseguir candidatos a determinados perfiles profesionales. La mayoría solo se enfoca en conseguir leads a través de los datos que dejan las personas en sus plataformas. Luego, planifican el envío de correos poco personalizado con posibles ofertas, determinadas por los datos de los interesados.

La tarea de buscar empleo puede ser muy dura. El enfoque de AvanzaEmpleo es mucho más humano e integrador, puesto que la empresa ayuda y acompaña a los candidatos para que se sientan apoyados durante todo el proceso y no caigan en la desamortización. Además, les hace sentir que forman parte de un equipo.

AvanzaEmpleo ha introducido una serie de mejoras que incluyen herramientas para destacar lo mejor de cada perfil y vídeos de presentación para incrementar las posibilidades de encontrar trabajo. La visión de esta plataforma es que las personas que estén en riesgo de exclusión tengan oportunidades, como la gente mayor de 50 años.

El mecanismo de selección de AvanzaEmpleo AvanzaEmpleo asegura que su completo departamento de recursos humanos utiliza herramientas de selección modernas para mostrar los mejores candidatos a las empresas interesadas. Las compañías solo tienen que contactar con la plataforma y describir detalladamente las características del perfil laboral que buscan. Mediante un riguroso y eficiente mecanismo de selección, se le presentan las mejores opciones.

De esta manera, las contratantes no tendrán que lidiar con correos atestados de e-mails con cientos de aspirantes que no encajan. AvanzaEmpleo facilita el trabajo proponiendo solo aquellos que responden a los criterios planteados en la búsqueda. La plataforma organiza y jerarquiza la información de los candidatos para poder identificar fácilmente la mejor alternativa.

La plataforma asegura que su interés es conformar una sociedad menos desigual y más equitativa, con igualdad de oportunidades para todos y mucho más justa. En el marco del lanzamiento, la plataforma ha decidido prestar sus servicios inicialmente gratuitos para ambas partes, candidatos y empresas contratantes.



