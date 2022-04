Las personas, el valor diferencial de las empresas Emprendedores de Hoy

martes, 12 de abril de 2022, 16:14 h (CET)

La revolución de una sociedad consciente acerca del bienestar mental y personal ha trascendido a la necesidad de buscar espacios más placenteros, cómodos y edificantes, que generen un estilo de vida sano. Uno de ellos es el ambiente laboral. La idea de trabajar en un ambiente laboral armonioso ha sido acogida por varias empresas alrededor del mundo y cada vez hay más empresas para las que la productividad y bienestar de sus empleados es lo primero.

Un incentivo estratégico para la productividad: el reconocimiento laboral Las largas jornadas laborales, la complicada mediación entre jefes y empleados, la dificultad para acceder a permisos por cuestiones importantes o la competencia entre profesionales hacen del ambiente laboral un espacio agobiante. Aun con eso, no existe el reconocimiento adecuado por el desempeño. Con la aparición de empresas vanguardistas enfocadas en la mejora de este déficit y la incorporación de ambientes frescos, motivacionales y amenos, el Centro Internacional de Estudios y Desarrollo Organizacional (CIEDO) ha creado una Escuela Internacional de Formación que comprende la importancia de reconocer y premiar el desempeño e implementar programas adecuados de evaluación del mismo.

CIEDO considera que esta es el resultado de una serie de directrices que rodean el sentido ético y organizacional de una empresa. El centro ofrece servicios de consultoría y coaching que educa y fortalece a pymes y empresas familiares que estén interesadas en la gestión de cambio para la mejora exponencial de su compañía implementando planes de evaluación adecuados e incentivadores para sus empleados, instalados en la mejora continua de las personas y por ende de las empresas.

Un camino al éxito: la valoración del talento humano Para las organizaciones, las personas son el valor diferencial, por lo que concentrar la ética y estructura organizacional dirigida a ofrecer garantías que motiven y aseguren la tranquilidad de sus empleados, es el acierto para una mayor productividad que se evidenciará en mejoras interna y externamente. CIEDO es una empresa pilar en el desarrollo estratégico que forma habilidades directivas para que las empresas alcancen el desarrollo deseado. Funciona in house, diagnosticando, planificando e implementado las medidas necesarias junto con los responsables de la empresa, acompañando en la gestión del cambio, y a través de un campus virtual y tiene presencia en Miami, Estados Unidos y en Europa, en Madrid. Conceptos como la gestión de cambio, comunicación eficaz y gestión del estrés laboral se articulan en el centro para enseñar como incentivar la productividad.



