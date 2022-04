Inversión de pisos baratos fuera de grandes ciudades, para alquilar o vivir sin tener que endeudarse Emprendedores de Hoy

martes, 12 de abril de 2022, 16:04 h (CET)

Comprar un piso fuera de las grandes ciudades puede parecer una inversión inmobiliaria poco interesante. Sin embargo, implica varias ventajas, ya que muchas de estas zonas cuentan con opciones de viviendas más numerosas y en la misma o incluso mejor calidad que un buen piso en la gran ciudad, pero por un menor coste.

Gracias a estas ventajas, este tipo de pisos, especialmente cuando gozan de una buena ubicación, pueden ser las mejores opciones para pequeños inversores particulares que buscan un piso barato, ya sea para vivir o alquilar la propiedad.

Es por ello que Academia Inmoemprende ofrece procesos formativos diseñados especialmente para estos potenciales inversores, con el fin de ayudarlos a reconocer las mejores ofertas en pisos baratos fuera de las grandes ciudades y, a su vez, sacar el mejor provecho de su operación inmobiliaria.

Cuáles son las mejores opciones de inversión Existen varios actores que ofertan bienes en el mercado inmobiliario, desde empresas y propietarios hasta bancos y fondos de inversión. Sin embargo, más allá del precio, no todos implican una buena inversión, ya que diversos factores como la ubicación, la accesibilidad a servicios y equipamientos o incluso las reformas que el piso requiere son elementos que pueden incrementar los costes y generar endeudamiento a largo plazo.

Con los cursos de Academia Inmoemprende, los participantes aprenden a seleccionar las mejores opciones en pisos baratos mediante varias plataformas de búsqueda, así como a filtrar todas estas ofertas con relación a las reformas o procesos de mantenimiento que requieren. Esto les permite distinguir entre las opciones que representan una genuina ganga y las que, por el contrario, conllevan más gastos, con el fin de realizar la mejor inversión en un piso, sea para vivienda o alquiler, sin necesidad de un alto endeudamiento.

Factores decisivos a la hora de escoger un piso Los aspectos determinantes para seleccionar un piso adecuado no solo abarcan el precio y el estado de la infraestructura. El espacio circundante, los servicios y los equipamientos a los que brinda acceso también son de suma importancia. Es por ello que varios expertos, como los de Academia Inmoemprende, recomiendan considerar opciones de pisos ubicados en pueblos o localidades de, al menos, 15.000 habitantes, que cuenten con instalaciones y servicios diversos, como supermercados, instituciones educativas, áreas verdes, espacios recreativos y demás.

Los cursos de Academia Inmoemprende abordan estos conceptos en sus procesos formativos y ofrecen un proceso personalizado para tratar este tema, a través de una mentoría individual con plazas limitadas. Los participantes aprenden a reconocer las mejores ubicaciones entre los resultados de su búsqueda y a trazar una hoja de ruta que contempla los ahorros y el financiamiento para que, una vez decidida, esa opción de inversión en un piso fuera de la gran ciudad pueda materializarse en una realidad.



