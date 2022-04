Bold Way Forward, la agencia que une la estrategia y la creatividad para crear contenidos potentes, diferenciadores y virales Emprendedores de Hoy

El marketing se ha consolidado como una estrategia fundamental para el crecimiento de cualquier tipo de compañía. No obstante, son pocas las organizaciones que cuentan con la experiencia y la profesionalidad necesarias para liderar una propuesta efectiva.

Recientemente, se realizó el lanzamiento de Bold Way Forward, una agencia que combina procedimientos estratégicos como el Copywriting & Storytelling para todo tipo de empresas, junto a la generación de contenidos creativos que buscan expandir las barreras de un mercado publicitario en constante transformación.

Por esta razón, sus contenidos son elaborados de forma que transmiten información de valor, un detalle que fortalece el posicionamiento de sus aliados.

Campañas creativas para compañías transparentes Son varios los aspectos diferenciadores de Bold Way Forward. El primero tiene que ver con la posibilidad de que sus clientes reciban una consultoría inicial y una prueba de contenido gratuita. Esto les permite la implementación de un completo análisis que les facilite el reconocimiento del tipo de estrategia que más se adapte a las necesidades, objetivos y productos del público externo de una compañía.

Hasta la fecha, Verónica y Celeste, las fundadoras de la agencia, se han dado a conocer como una dupla especializada en marketing, publicidad y comunicación, con un amplio recorrido en la aplicación de métodos para la generación de contenidos como el copywriting, el storytelling y la realidad aumentada. Esto les ha permitido posicionarse como una de las pocas agencias que focaliza sus esfuerzos en idear, conceptualizar, implementar y ejecutar filtros y/o efectos para redes sociales.

Trabajando de la mano de la pasión que hay en cada cliente Actualmente, cuentan con capacidades y conocimientos para el trabajo con empresas que integren sectores relacionados con el marketing, la sostenibilidad, el turismo, la economía, la tecnología, la moda, la gastronomía y muchos otros más. En cada uno de ellos, más que enfocarse en movimientos simplemente disruptivos, han detectado la importancia de entregar soluciones innovadoras en las que atraen al consumidor desde la transparencia, el compromiso y la sensación de que cualquier compañía puede dejar una huella positiva.

Este compromiso ha llegado al nivel de que, en Bold Way Forward, han donado el 1% de sus beneficios a proyectos sociales. De esta manera, se han encargado de potenciar la imagen de sus clientes, desde una posición en la que destacan los detalles como la valentía y fidelidad a los principios presentes en cada organización, impulsando más y más la huella significativa de cualquier compañía en el mercado nacional e internacional.



