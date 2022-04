Valor de referencia del catastro, de la mano de Araico Assessors Emprendedores de Hoy

martes, 12 de abril de 2022, 15:11 h (CET)

El año 2022 comenzó con una nueva ley inmobiliaria en España.

El Gobierno ha introducido el valor de referencia de catastro, el cual determina el precio de una propiedad ante la administración pública. Este nuevo indicador cambia las reglas del juego para vendedores y compradores en todo el territorio, donde la venta de vivienda en Barcelona no estará exenta.

Por este motivo, los usuarios acuden a inmobiliarias locales como Araico Assessors para informarse al respecto y hacer negocios de acuerdo con los reglamentos actuales.

¿En qué consiste el nuevo valor de referencia del catastro? En resumen, este valor indica lo que el sistema público considera que cuesta una propiedad. La norma, aprobada en 2021, se atribuye para los inmuebles residenciales y los garajes, por lo que resulta importante para aquellos que compren, hereden o reciban una vivienda.

El valor de referencia del catastro es calculado por el Ministerio de Hacienda español a partir de los precios de transacciones de inmuebles similares en el mercado. Además, el indicador influye en la base imponible de los impuestos más comunes en los negocios como es el caso de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y el de Sucesiones y Donaciones (ISyD).

Teniendo en cuenta que el objetivo de la legislación es luchar contra el fraude fiscal, es muy importante seguir las órdenes de Hacienda. Si no se cumple este valor de referencia, la Administración publicará un expediente sancionador o iniciará un procedimiento para obligar al contribuyente a sumar pagos hasta llegar a la cantidad requerida.

¿Cómo afecta el valor de referencia de catastro al mercado inmobiliario de Barcelona? La entrada en vigencia del valor de referencia no significa necesariamente que se deba pagar más para una venta de vivienda en Barcelona. En la mayoría de transacciones que se han hecho este año, los compradores no han tenido que dar más tributos, ya que el valor de compra superaba al de referencia. El problema puede surgir cuando el valor de compra es inferior al de referencia, ya que la administración pública buscará una reclamación.

No obstante, los contribuyentes pueden apelar el valor de referencia cuando lo consideren inadecuado. Para ello, deben tener pruebas. Una alternativa es obtener las tasaciones, demostrando que el valor del inmueble corresponde al valor de escritura. Sin embargo, conseguir estas tasaciones implica un gasto, por lo que no vale la pena hacer el proceso de apelación si la diferencia de dinero entre el valor de compra y el valor de catastro es poca. Otra opción es tomar fotografías del inmueble en caso de que esté muy deteriorado, demostrando que, en efecto, debe ser comprado por menos dinero.

Saber cómo funciona el valor de referencia de catastro es una tarea difícil. Es por ello que acudir a agencias de bienes raíces es la opción más rápida y segura.

Araico Assessors cuenta con un equipo actualizado en materia de derecho para que todas las transacciones de sus clientes estén libres de problemas.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.