Geometrix, una marca de alta bisutería que destaca por la elegancia en sus diseños

Las joyas sirven para proporcionar mayor elegancia, resaltar el estilo de una persona, etc, por lo que son accesorios esenciales en todo outfit. Entre las joyas, destacan los anillos, elementos que pueden usarse además para confirmar compromisos, alianzas e incluso mostrar empoderamiento.

Geometrix es una compañía española de alta bisutería que ofrece a mujeres y hombres anillos, colgantes, pendientes y otros tipos de joyas de diferentes materiales que denotan optimismo, alegría, clase y un estilo único.

Geometrix: la marca de alta bisutería La marca de joyería Geometrix se caracteriza por comercializar productos de alta bisutería, que destacan en el sector por sus diseños elegantes y únicos. Esto lo logran debido a que la mayoría de la confección de sus joyas se basa en un vínculo de las figuras geométricas: círculo, triángulo y cuadrado. Una combinación que es capaz de reflejar una personalidad fuerte y diferentes emociones.

La empresa, dirigida por Micarla Alcántara, tiene más de 10 años en el sector y cuenta con profesionales con gran experiencia y compromiso en su labor, para ofrecer productos de calidad. Estos son fabricados con materiales de oro, acero y plata y confeccionados de forma minuciosa para obtener finos acabados. Aunado a esto, ofrecen productos de diferentes estilos que, además, se ajustan a cada ocasión y a módicos precios. De hecho, en cada temporada, publican colecciones de Navidad, San Valentín, el Día de la Madre y del Padre, etc.

La visión de un mundo diferente Micarla Alcántara apuesta por ofrecer su producto de bisutería a la mujer empoderada, femenina, feliz y sexy y al hombre con clase, atrevido, determinado y seguro de sí mismo. En la insignia, los vínculos que se establecen entre el triángulo, el círculo y el cuadrado aparecen en varios de los diseños confeccionados por Geometrix y forman parte de su identidad.

Las joyas de esta marca están pensadas para las mujeres que deciden sobre su propia vida y saben lo que quiere, valientes, atrevidas, positivas y elegantes, que tiene sus propios valores. También para los hombres poderosos, que saben mantener el control, audaces, aventureros, creativos, familiares y tiernos. Geometrix invita a las personas que lucen sus joyas a ver el mundo de forma diferente, a que cada día sean su propia inspiración y sean irrepetibles.

Los clientes pueden comprar cualquiera de estas joyas online, a través de diferentes métodos de pago y, posterior a ello, recibir sus pedidos a domicilio en un plazo de 72 horas. Además, cuentan con servicios de cambios y devoluciones. La empresa Geometrix destaca en la industria de joyería porque confecciona productos únicos y con gran personalidad, que son adecuados para el uso diario y para eventos elegantes.



