Mafec, el centro comercial online que dispone de una amplia oferta de productos de parafarmacia

martes, 12 de abril de 2022, 13:20 h (CET)

La tecnología cada vez es más común en la vida cotidiana de cada persona, pues afecta a acciones diarias como podría ser el hecho de adquirir productos o servicios online. Mafec es un centro comercial onlineque comercializa, a través de su web, todo tipo de artículos para la vida diaria.

En ella, incluye productos de primeras marcas de parafarmacia; productos de cosmética e higiene, faciales, fitoterapia y naturoterapia; productos de maternidad y lactancia; óptica, audición, ortopedia, sanitarios y veterinarios. Estas son solo algunas categorías que se ofertan a través de esta tienda online. Gracias a iniciativas como esta, todo lo que se necesita está a tan solo un clic de distancia.

Artículos de parafarmacia para todos los gustos y necesidades Dentro de las categorías de cosmética e higiene y facial, el centro comercial online Mafec comercializa productos para el cuidado bucal, capilar, corporal, facial, íntimo, nasal y auditivo, así como protectores solares y productos de depilación y afeitado. Todos ellos son de marcas reconocidas en el mercado internacional por su calidad, como Listerine, Oral B, Vitis, Eucerin, Neutrogena, Sanofi Aventis, Vichy, Sesderma, Avène, Bio Oil, Cetaphil, Johnson & Johnson y Ducray, entre otras.

Paralelamente, en la categoría de productos infantiles, se pueden encontrar juguetes, cosmética e higiene infantil, colonias y perfumes y dispositivos de seguridad y vigilancia para cuidar a los niños.

Hay otras categorías dentro de los productos de parafarmacia, como la de nutrición y dietética, donde se ofrecen complementos alimenticios y dietoterápicos de marcas como Glaxosmithkline, Merck, Heliocare y Pfizer. En total, más de 23.000 productos se encuentran disponibles en esta plataforma.

Productos de parafarmacia disponibles en Mafec Los productos de parafarmacia son los sanitarios, alimenticios, cosméticos o de terapias alternativas, como el tratamiento de enfermedades a través de las plantas, que pueden ser comercializados de manera física o a través de plataformas virtuales. La parafarmacia no se debe asociar con la venta de fármacos, puesto que a esta actividad se dedican exclusivamente las farmacias, que son los establecimientos encargados de preparar, almacenar y dispensar medicamentos. En cambio, las tiendas que venden productos de parafarmacia se encargan de distribuir productos medicinales que no requieren receta. Definitivamente, los productos de parafarmacia se han ganado un espacio muy importante en el universo online y, hoy en día, se pueden encontrar miles de artículos tanto en tiendas virtuales como en tiendas físicas de parafarmacias. Mafec, la tienda online que comercializa miles de productos de parafarmacia para todos los presupuestos, gustos y necesidades.



