Variada carta de platos de cocina mediterránea para facilitar el día a día, de la mano de Gumen

El concepto delivery es ampliamente conocido en el mundo y lo ha sido más aún en medio de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la que el distanciamiento social y las medidas de prevención son parte del día a día.

Este servicio de reparto es especialmente utilizado por comercios y sitios de comida como Gumen, un restaurante de comida mediterránea que ofrece la posibilidad de llevar la comida hasta la puerta de las viviendas. En este sentido, el centro gastronómico resalta por ofrecer deliciosos platos de comida saludable a domicilio para que los clientes no tengan que dirigirse al establecimiento a recoger su pedido.

Platos de comida con la frescura del mismo día que se cocina La calidad de los platos de comida depende no solamente del tipo de ingredientes, el método de preparación y la duración de cocción, sino también de la frescura de la comida. Dicho de otro modo, el tiempo que tarda desde que está lista hasta ser consumida va a influir directamente en la calidad y sabor del plato, por lo que a menor tiempo, mayor calidad.

En Gumen entienden muy bien este factor y por ello apuestan por presentar los platos de su menú el mismo día en que se cocinan, empleando la metodología just in time. Mediante esta, el restaurante prepara la comida el día que el cliente haya seleccionado para recibir su pedido y con ingredientes frescos. Posteriormente, se realiza la entrega del pedido en el lugar y la hora indicada por el cliente, pero siempre antes de las 14 horas. El coste del envío va a variar de acuerdo a la distancia y cantidad de comida incluida en el pedido, aunque algunos de los envíos salen completamente gratis bajo ciertas condiciones.

La excelente manifestación de la gastronomía mediterránea de Gumen Los chefs de Gumen son especialistas en la preparación de platos mediterráneos llenos del sabor y la tradición más pura, característicos del sur de Europa. De hecho, la carta de platos está enteramente inspirada en recetas de este tipo de cocina o contienen ingredientes que le dan un toque mediterráneo al plato. Es así como presentan una selección de entrantes, primer y segundo plato y deliciosos postres artesanos para finalizar la degustación, en cuya preparación no se utiliza ningún tipo de conservante ni añadidos.

El menú disponible está clasificado en dos categorías que incluye el menú basic, consistente en platos mediterráneos y el menú diet, el cual contiene recetas de comida saludable. Cabe destacar que los platos de la carta cambian cada mes, con lo cual se ofrece un amplio y variado menú de comida rica y saludable durante todo el año.

Gumen se presenta como una gran opción para disfrutar de comida mediterránea saludable en la ciudad de Barcelona, llevada directamente desde la cocina del restaurante hasta la puerta del domicilio del cliente.



