Isabella Seijo, la conocida tasadora de joyas de los famosos en televisión

martes, 12 de abril de 2022, 13:21 h (CET)

Isabella Seijo, quien obtuvo su título de gemóloga en Londres, se constituye como una de las mujeres que ha logrado posicionarse en la alta joyería por sus creaciones y la calidad de sus piedras preciosas y diamantes.

Esta formación le ha valido para ser reconocida en todo el continente europeo no solo por sus diseños, sino por ser la tasadora de joyas de varios personajes famosos del espectáculo. Sus conocimientos le han valido para ser reconocida en medios televisivos del país y para participar en numerosos eventos en lugares de alto prestigio donde asisten clientes de alto nivel y personalidades emblemáticas de Europa y del mundo.

Una pasión generacional Desde pequeña tenía claro que quería continuar con la profesión familiar, por ello, siguió los pasos de su padre, Gabriel Seijo, quien destacó por ser un prestigioso joyero jerezano, y en quien se inspiró para la creación de sus joyas tan exclusivas, convirtiéndose en la cuarta generación de joyeros Seijo. Isabella Seijo ha logrado destacarse como una de las mejores tasadoras de joyas en España, ya que su formación profesional la realizó en el que es considerado el mejor instituto gemológico del mundo llamado Gemological Institute of America (GIA), en Inglaterra, y en la Asociación Española de Tasadores de Alhajas (AETA). Su formación ha sido su carta de presentación para ser reconocida hoy en día como una joyera influyente y emprendedora, por ello, ha creado la revista virtual de moda joyera llamada Joyas Diario, donde recopila información relacionada con historias, tendencias y novedades relacionadas con las joyas, posicionándose en el puesto número uno entre los rankings de medios joyeros españoles.

Tasadora de joyas de las celebridades La reconocida gemóloga jerezana ha participado en números programas de televisión del país, tasando las joyas de personalidades famosas como Rocío Jurado, Lola Flores, Carmen Sevilla, entre otras. Asimismo, por ser experta en diamantes, realizó la tasación del anillo de compromiso con el que el famoso tenista Feliciano López le propuso matrimonio a Alba Carrillo, el que le otorgó el famoso actor Joe Manganiello a la actriz colombiana Sofía Vergara y el diamante de talla mariposa que le regaló el reconocido chef David Muñoz a la presentadora Cristina Pedroche. Aparte de ser una de las mejores tasadoras del país, se ha destacado por sus creaciones de alta joyería y la calidad de las piedras preciosas y diamantes que utiliza, piezas que le han abierto puertas para participar en multitud de eventos en sitios prestigiosos como el Club de Polo Sotogrande, Torre de Godoy en Murcia, hoteles de prestigio en Madrid y Marbella y en mansiones de lujo en Barcelona y Sitges.



