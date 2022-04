Clínicas Be, uno de los centros de referencia en injerto capilar en España Emprendedores de Hoy

Uno de los símbolos culturales más difundidos de belleza es el cabello. Por esta razón, en la actualidad hay una gran variedad de soluciones para la alopecia, que abarcan desde remedios farmacéuticos hasta tratamientos naturales y caseros. Sin embargo, la efectividad de estas opciones es escasa en ciertas personas, por lo que solo existe un remedio permanente que es 100% efectivo: el injerto capilar.

Esta alternativa incluye varias técnicas para lograr combatir la calvicie. En este sentido, Clínicas Be es un centro dedicado a brindar servicios de estética como el trasplante capilar con resultados comprobables y dirigido por la prestigiosa Dra. Fuensanta Aguilera, experta en injerto capilar y formadora de cirujanos.

Solucionar la alopecia a partir de tratamientos profesionales Los procedimientos contra la pérdida de cabello se dividen en 3 métodos según las necesidades y preferencias del paciente. En primer lugar, la técnica FUE se basa en la extracción de injertos a través de un micromotor (que consiste en una aguja hueca), este es el trasplante capilar más solicitado y moderno porque no deja cicatrices visibles. Se distingue de otras intervenciones por el resultado natural que se puede obtener.

Por otra parte, la técnica FUSS se establece como la mejor solución para los casos con mayores áreas de calvicie. Se basa en la extracción de un fragmento de piel de aproximadamente 15-20 centímetros de longitud, en la mayoría de los casos este se obtiene de la parte posterior del cuero cabelludo, donde la cicatriz se puede cubrir con cabello. Por último, la micropigmentación consiste en inyectar pigmentos especiales en el cuero cabelludo con el objetivo de rellenar las zonas donde exista calvicie.

Referente de injertos capilares en toda España Clínicas Be es uno de los líderes en el sector de los injertos capilares en toda España. Cuenta con un equipo de profesionales que tienen años de experiencia y están certificados en la restauración del cabello. El centro de estética y salud brinda atención en Granada, Motril y en Málaga. Actualmente, acumula más de 37.000 trasplantes capilares exitosos, realizados tanto a hombres como a mujeres.

Para obtener resultados más notables, la clínica pone a disposición del cliente un tratamiento que une las técnicas FUSS y FUE en dos sesiones diferentes para maximizar la efectividad y la satisfacción tras las sesiones. También es posible escoger los procesos por separado, tratamientos anticaída e implantes capilares para varias zonas del cuerpo, incluyendo la barba, las cejas y para cubrir cicatrices.

La apariencia de la persona forma parte de la autoestima y, por tanto, de la salud mental. Clínicas Be sabe esto y proporciona servicios como la cirugía estética y soluciones contra la obesidad, entre otras.



