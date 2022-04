El marketing y la publicidad digital para impulsar la salud de la mano de Altare Health Care Emprendedores de Hoy

martes, 12 de abril de 2022, 13:02 h (CET)

Desde la llegada de la tecnología, la calidad de vida de la mayoría de las personas ha mejorado considerablemente. Esta ha facilitado en gran medida muchos aspectos de la vida cotidiana. Aún a día de hoy, todavía hay muchos que no han podido disfrutar adecuadamente de los beneficios que los servicios TI ofrecen, como, por ejemplo, las personas mayores en residencias. Sin embargo, existe una empresa dedicada a proveer y garantizar servicios TI a este grupo de personas, incluyendo además a todo el sector sociosanitario. La compañía se llama Altare Health Care y su objetivo principal es impulsar la calidad de vida desde la innovación, encargándose tanto del desarrollo como de la publicidad digital.

Una compañía dedicada a las personas La empresa Altare Health Care, dirigida por el emprendedor tecnológico y apasionado de los negocios Javier Carmona, está dedicada a la Gestión de Servicios de Tecnología de la Información. Este es un servicio que proveen a empresas relacionadas con el sector sociosanitario, como por ejemplo, centros de ayuda a la dependencia, centros de inserción, residencias de mayores, entre otros. Su especialidad principal se centra en proveer soluciones tecnológicas especializadas a estas últimas, con el fin de favorecer una mejor calidad de vida en la etapa de la tercera edad. Uno de sus servicios más destacados es el desarrollo de aplicaciones. Su modelo de desarrollo de apps y webs a medida es un servicio con el que se hacen cargo de proyectos integrales para que sus clientes puedan contar con una respuesta inmediata a las nuevas demandas de desarrollo. Concretamente, pueden desarrollar aplicaciones SAP, portales web y proyectos de Business Intelligence.

Favoreciendo la presencia online de sus clientes Actualmente, toda empresa de cualquier sector y de cualquier tamaño debe contar con estrategias de marketing y publicidad digital para poder sobrevivir en el mercado de hoy en día. Por eso en Altare Health Care, más allá del diseño o rediseño de una imagen, se dedican a aumentar la notoriedad de una marca y su presencia en internet. Para ello, elaboran estrategias vanguardistas y creativas para conectar con el público objetivo, aprovechando los canales y las técnicas más efectivas de la actualidad. La idea es que con una estrategia de marketing y publicidad bien llevada a cabo, se puedan obtener resultados que después puedan ser analizados con fiabilidad para hacer los ajustes que sean necesarios.

El mundo actual se mueve gracias a la tecnología y aprender a hacer uso de ella no solamente ayudará a mantener en pie una marca o una compañía, sino también a disfrutar de una buena calidad de vida. Por eso, si de soluciones tecnológicas se trata, Altare Health Care es una excelente opción entre todas.



