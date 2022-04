El constructor web de Web Rápida Emprendedores de Hoy

Hoy en día, la mayoría de empresas implementan plataformas digitales como estrategia para incrementar las posibilidades de venta y la rentabilidad del negocio. En este sentido, es importante contar con la asesoría de especialistas en la construcción y desarrollo de sitios web.

La empresa Web Rápida trabaja en la creación de sitios web profesionales para personas sin conocimientos en diseño y programación. Su principal herramienta, denominada constructor web rápida, permite a los clientes crear una página desde 0 a través de un procedimiento sencillo y con la garantía de obtener un sistema óptimo.

La herramienta para construcción de páginas web de Web Rápida La herramienta para construcción de páginas web de Web Rápida es una de las formas más sencillas para construir una web, ya que no hace falta tener conocimientos de diseño o programación. A partir de un editor intuitivo, el cliente tiene acceso a distintas opciones para el desarrollo de su página, con grandes beneficios para su negocio.

Entre las características clave del constructor web, se encuentra la herramienta multilenguaje, con acceso a múltiples lenguajes para un solo sitio. La facilidad para utilizar el constructor permite conseguir una plataforma web o comercio online en tan solo unos minutos, con interesantes funciones y complementos.

Por otra parte, el usuario cuenta con más de 200 plantillas ordenadas temáticamente con opciones de diseño sin límites. Asimismo, poseen un diseño responsivo que se adapta a móviles y tabletas electrónicas.

Web Rápida ofrece planes que se ajustan al presupuesto y necesidad del cliente Con una primera mensualidad gratuita en todos los servicios y sin compromiso de permanencia, los planes de Web Rápida contienen alternativas que se ajustan a cada presupuesto y necesidad. El servicio más económico es el del CWR Mini SSD, por 10 € al mes, siendo una opción para crear una web corporativa simple o landing page con 50 GB de transferencia y 64 MB de memoria.

En cuanto al plan CWR Pro SSD, tiene el valor de 15 € por mes y es un servicio para la mayoría de sitios, como web corporativas o blogs, con 100 GB de transferencia y 128 MB de memoria. Por 20 € mensuales, el CWR Plus SSD cubre páginas web con mucho tráfico y un sistema de e-commerce, por lo que registra 200 GB de transferencia y 256 MB de memoria.

Por último, el plan CWR Ultra SSD es una opción para páginas web corporativas y e-commerce con una exigencia mayor. Para garantizar un rendimiento óptimo, cuenta con 300 GB de transferencia y 1024 MB de memoria, además de 50 cuentas de correo.

El constructor web de Web Rápida incluye herramientas para optimizar el posicionamiento SEO con tecnología de carga ultrarrápida, que permite una mejor experiencia en buscadores. Como servicio adicional, el cliente obtiene un soporte técnico disponible las 24 horas y una guía interactiva para recibir consejos en cualquier momento.



