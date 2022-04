¿En qué consiste el tratamiento con hilos tensores?, por Alluring Clinic Emprendedores de Hoy

Alluring Clinic es un centro de medicina estética facial y corporal liderado por el médico Juan José Casado Caro, que está promocionado un novedoso tratamiento facial con hilos tensores, un procedimiento que está causando impacto y buena receptividad en el mundo de la estética para el rostro.

Estos hilos son productos muy finos, que disponen de un material reabsorbible que, por lo general, no representan mayores inconvenientes para la salud. Este tratamiento consiste en la introducción de estos hilos bajo la piel, utilizando unas agujas que fueron fabricadas especialmente para realizar esta clase de tratamiento que está dirigido principalmente a personas mayores de 45 años.

Por qué son útiles los hilos tensores Estos hilos sirven para disminuir o prevenir la flacidez de la cara y el cuello que llegan con los años, generando un efecto lifting en la piel, sin cirugía, que permite tener un rostro radiante y juvenil. Los hilos tensores se encargan de activar las células para que produzcan sustancias como el colágeno, que mejoran la elasticidad de la dermis que se va perdiendo con el paso del tiempo y estimulan la circulación sanguínea facial. Por otro lado, para iniciar el tratamiento con hilos tensores hay que tener en cuenta ciertos parámetros.

Primero, los especialistas efectúan un análisis de la piel donde se va a implementar el método estético, después se inicia una demarcación para definir el comienzo y el fin de cada hilo y finalmente se introducen los hilos faciales bajo la piel con una aguja diseñada para este objetivo.

Otros pormenores relevantes sobre el tratamiento con hilos tensores El procedimiento estético facial con hilos tensores dura aproximadamente 40 minutos y no requiere hospitalización. Asimismo, el paciente debe aplicarse una crema especial recetada por el médico para disminuir la inflamación. Este procedimiento es efectivo durante uno o dos años y se puede combinar con otros tratamientos estéticos como el bótox o los rellenos con ácido hialurónico para ofrecer más lozanía al rostro.

De la misma manera, los hilos tensores se encuentran en una gran variedad de formas y son fabricados en materiales como polidioxanona y ácido poliláctico, dos componentes reabsorbibles que no perjudican la salud.

En conclusión, los hilos tensores son un tratamiento novedoso y seguro que Alluring Clinic, la clínica que ofrece soluciones efectivas en medicina estética, ofrece a través de una técnica personalizada y profesional, dependiendo de la edad de cada paciente y de su fisionomía.



