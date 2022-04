¿Qué es la aerotermia y cuáles son las ventajas de utilizar energía aerotérmica?, por Estudio Termosolar Emprendedores de Hoy

martes, 12 de abril de 2022, 12:13 h (CET)

La aerotermia es un sistema con tecnología limpia que permite extraer la energía del aire para convertirla en calor o frío y así climatizar ambientes.

El corazón de esta técnica es una bomba de calor que unifica electricidad, la química y la mecánica para aprovechar la energía del aire ambiente.

La bomba de calor utiliza un gas refrigerante comprimido a temperaturas muy bajas y, mediante un ciclo termodinámico, extrae la energía del aire externo. Ha cobrado mucho auge porque es extremadamente eficiente no solo para climatizar, sino para calentar el agua corriente de una casa. Además, es una tecnología ecosostenible.

¿Cuáles son las principales ventajas de contar con energía aerotérmica? Estudio Termosolar es una empresa española radicada en Canarias que, desde el año 2016, viene desarrollando interesantes proyectos con esta tecnología. Tiene un sofisticado Departamento de Ingeniería con el que desarrollan nuevos proyectos, hacen instalaciones y llevan a cabo labores de mantenimiento. Ellos advierten que la próxima gran crisis mundial puede ser la energética.

Con base en ello, destacan una serie de ventajas al utilizar la energía aerotérmica como fuente para climatizar ambientes y calentar agua. Esta es ventajosa porque es sencilla de usar y económica de instalar. Sus equipos son duraderos y no requieren de un mantenimiento costoso para tener una larga vida útil.

La aerotermia es una tecnología compatible con energías renovables. Por esta razón, es muy cotizada en las construcciones con un diseño sustentable. Su empleo disminuye notablemente la huella de carbono del usuario porque reduce la emisión de CO₂.

Ahorro considerable en la factura Una de los aspectos más destacables de la experiencia que ha logrado acumular el equipo profesional de Estudio Termosolar es el ahorro que perciben sus clientes. El fuerte de esta firma es la energía solar, la instalación de paneles solares y todos los demás implementos. Al combinar esta fuente energética con la aerotermia, el ahorro en la factura eléctrica puede ser de hasta un 80%.

Aun si se usa la tecnología de la aerotermia con fuentes energéticas más convencionales, también se percibe un importante ahorro en los costes. Los estudios han determinado que un sistema de calefacción aerotérmico es 25% más económico que el que utiliza el gas natural y comparado con los sistemas que se alimentan de combustibles como gasóleo, el ahorro puede ser del 50%.

Con el equipo de Estudio Termosolar sus clientes en Canarias pueden acceder a un estudio de ahorro sin compromiso para la instalación de estos equipos. Sin embargo, aseguran que el termo es muy compatible con todo tipo de entornos porque no necesita tejado propio, reformas o instalaciones adicionales. Es un equipo muy silencioso que tiene la más alta clasificación energética, como una instalación de muy bajo consumo.



