Se inaugura el 'Playground L'Aljub', el parque interior infantil más grande de Alicante Comunicae

martes, 12 de abril de 2022, 16:34 h (CET) La reforma integral del centro supone una mejora sustancial de la imagen y el confort de las instalaciones, que deriva en una mejor experiencia de visita para los clientes. Este servicio está dentro de las acciones del nuevo posicionamiento del centro comercial ‘Destino Oasis’ que busca la conexión emocional con diferentes públicos El Centro Comercial L’Aljub, propiedad de DWS, uno de los principales gestores de activos del mundo, y gestionado por Cushman & Wakefield, ha inaugurado el parque de aventuras infantil interior más grande de la provincia de Alicante. El ‘Playground L’Aljub’ está ubicado entre las dos plantas del centro comercial, en la plaza central y ocupa una superficie de más de 100 m2 y una altura de más de 6 metros. Este nuevo espacio dedicado al ocio de los más pequeños cuenta con dos grandes loops que incluye un tobogán de más de 4 metros, una zona de escalada, una zona de juegos múltiples y un túnel de acceso a una divertida red.

El ‘Playground L’Aljub’ está dotado en su totalidad con un suelo especial que absorbe los impactos a fin de dotar de mayor seguridad, confort y jugabilidad a la zona. Además, el parque está dividido en dos zonas: el área del segundo piso adecuada para niños mayores de 5 a 12 años y la zona del primer piso que es un espacio que está habilitado para niños más pequeños.

El nuevo servicio es la última pieza de la ambiciosa reforma realizada en L’Aljub, cuyo espíritu ha consistido en humanizar los espacios y buscar que la experiencia de los clientes sea lo más amable posible. Esta acción se integra perfectamente dentro del nuevo posicionamiento ‘Destino Oasis’ del centro, que busca una mayor interacción con sus visitantes. .

Además, se han reforzado los espacios exteriores de modo que ahora el protagonista es el peatón frente al vehículo, dándole importancia a la accesibilidad. Entre las mejoras cabe destacar el nuevo sistema de iluminación, más moderno y eficiente que contribuirá al ahorro energético y a la reducción de emisiones nocivas y las zonas ajardinadas inspiradas en el bosque Mediterráneo y la flora del entorno.

Fernando Domínguez, Head of Real Estate Asset Management Iberia en DWS, ha declarado que “gracias a las mejoras realizadas y a las que continuaremos ejecutando en un futuro, el Centro Comercial L’Aljub es más accesible, sostenible y responsable energéticamente. Desde DWS, mantenemos una apuesta firme por el entorno que rodea nuestros activos y entre nuestros valores se encuentran tanto la sostenibilidad medioambiental como el compromiso con la comunidad local. En particular, el principal objetivo del proyecto de reforma desde el inicio ha sido una mejora sustancial de la imagen y el confort del inmueble, lo que se traduce directamente en una mejor experiencia para nuestros clientes, tanto desde un punto de vista de los propios arrendatarios como de los consumidores finales”.

Con toda esta gran reforma, el Centro Comercial L’Aljub es un claro ejemplo de cómo los centros comerciales pueden ser un lugar experiencial pensados para las personas, accesibles y comprometidos con la sostenibilidad.

El Centro Comercial L’Aljub está gestionado por Cushman & Wakefield, líder global en servicios inmobiliarios que asesora a sus clientes la manera en que la gente trabaja, compra y vive. Además, está comprometido con el proyecto ‘Origen’ que supone un cambio social, medioambiental y económico amparado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. http://www.cushmanwakefield.es - Twitter: @CushWakeSPAIN

Sobre DWS - Real Estate

El negocio de inversión inmobiliaria de DWS lleva más de 50 años invirtiendo en activos inmobiliarios. Como parte de la plataforma de Alternativos, el negocio inmobiliario cuenta con más de 450 empleados en todo el mundo y 65.000 millones de euros en activos gestionados (a 31 de diciembre de 2020). Proporcionando una diversa gama de estrategias y soluciones a través de los espectros de riesgo/rendimiento y geográficos, ofrecen activos inmobiliarios core y de valor añadido, valores inmobiliarios, deuda inmobiliaria y activos inmobiliarios oportunistas. El negocio de inversión inmobiliaria emplea un enfoque de inversión disciplinado y tiene como objetivo ofrecer una atractiva rentabilidad ajustada al riesgo a largo plazo, la preservación del capital y la diversificación a sus inversores, entre los que se encuentran gobiernos, empresas, compañías de seguros, dotaciones, planes de jubilación y clientes privados de todo el mundo

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Se inaugura el 'Playground L'Aljub', el parque interior infantil más grande de Alicante Repara tu Deuda Abogados cancela 217.833€ en Gijón (Asturias) con la Ley de Segunda Oportunidad DINH VAN renueva su espacio de joyería en El Corte Inglés de Castellana Repara tu Deuda Abogados cancela 42.780 € en Viladecavalls (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad 5 claves para conseguir una transformación digital exitosa, pero también segura