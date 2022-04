¿Se puede disfrutar de un buen pan recién hecho en una dieta keto? Con Ketonico sí es posible Emprendedores de Hoy

martes, 12 de abril de 2022, 11:46 h (CET)

Dejar de comer pan es uno de los pasos más difíciles en la dieta cetogénica. Debido a esto, Ketonico ha potenciado un preparado para pan keto que permite disfrutar del mejor pan recién hecho sin remordimientos, ya que se trata de un producto superlowcarb.

Una vez horneado, se puede comer en cualquier momento del día sin perder la textura y el sabor tradicionales del pan.

Es apto para cualquier persona que quiera reemplazar su pan tradicional por una opción keto más saludable, para veganos y para aquellos que necesiten eliminar de su dieta el gluten. Además de ser ecológico, cuenta con el Certificado Keto y tiene un alto contenido en proteínas y fibra, favoreciendo la salud intestinal y la inmunidad, y aportando una gran cantidad de energía.

Pan casero y sabroso La elaboración de este sabroso pan casero es muy sencilla. Solo es necesario añadir agua al preparado, amasarlo y hornearlo durante 90 minutos para que quede perfecto. Algunas de las mejores opciones para combinar en cualquier momento del día son las tostadas con un toque de crema de frutos secos y los bastones de pan untados en una sopa bien caliente de caldo de huesos.

La combinación de harinas de linaza dorada, sésamo y almendras, todas ellas ecológicas, garantizan un alto contenido en omega-3, fibra, magnesio y calcio. Además, añaden un sabor intenso y una textura crujiente al producto final. Por otro lado, las semillas de girasol, calabaza y chía, también ecológicas, son antioxidantes y ricas en zinc, fibra y omega-3 de origen vegetal.

Las ventajas que ofrece este preparado de pan Al igual que todos los productos que ofrece Ketonico, este preparado de pan se elabora con los más altos estándares de calidad. Se trata de un alimento que cuenta con los Certificados Keto y ecológico, es vegano y no contiene gluten, soja, lácteos ni ingredientes de organismos modificados genéticamente. Además, se distribuye con un envase 100 % reciclable.

Uno de sus puntos fuertes es la salud intestinal, ya que, a diferencia de los panes tradicionales, este no se crea a base de trigo y gluten, causantes de muchos problemas intestinales y del sistema inmune. También es antiinflamatorio, ayuda a disminuir el colesterol y contribuye al mantenimiento de unos niveles adecuados de azúcar en sangre.

Salud y calidad de vida con Ketonico La start-up Ketonico ofrece productos y servicios innovadores en el estilo de vida bajo en carbohidratos y rico en grasas. Sus clientes pueden elegir entre más de 30 productos, suplementos y sustitutos alimentarios, así como consultas online y packs. En las recetas de sus alimentos, solo incluyen ingredientes de primera calidad y con Certificado Keto.

Fundada por tres empresarios con sede en Ibiza, Ketonico es una marca registrada de Ketonico Healthy Foods S.L (empresa registrada en Barcelona), que trabaja con más de 100 socios y proveedores en todo el mundo. Se trata de una empresa pionera en Europa con productos Keto-Certified. Su experiencia se ofrece online a través de la web y sus redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.