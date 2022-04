Los beneficios de la compraventa de coches siniestrados

En lo que va de año, el registro de siniestros viales de la Dirección General de Tráfico ha mostrado un aumento importante de accidentes. Durante enero, se alcanzaron cifras que no se repetían desde 2012.

Gran parte de estos incidentes dejan los coches inservibles, ya sea porque no tienen reparación o porque arreglarlos es muy caro. No obstante, en el mercado, están surgiendo soluciones para que los vehículos siniestrados no sean una pérdida total.

Para las compañías de seguros, concesionarios, talleres y sobre todo los desguaces, un automóvil accidentado es una gran oportunidad para beneficiarse debido al negocio que supone la venta de repuestos y recambios de las piezas que sí funcionan en el vehículo. Gracias a internet, se ha facilitado la compraventa de coches siniestrados en plataformas como Encuentratupieza.es.

Oportunidad de negocio para desguaces y propietarios Un coche siniestrado es aquel que ha sufrido un accidente y que ha perdido completamente su función. Una de las principales ventajas de comprar este tipo de vehículos es el coste, ya que la inversión será menor a comprar un modelo nuevo o usado. Por esta razón, muchos desguaces prefieren comprar estos coches para repararlos y, después, revenderlos como automóviles usados, obteniendo una ganancia significativa.

Por otra parte, los vehículos siniestrados sirven como una de las formas más económicas de obtener repuestos certificados y legales para otro vehículo. Aunque hayan sido declarados como una pérdida total, aún pueden tener varios componentes en perfectas condiciones como el motor, el embrague o incluso algunas partes de la carrocería que no estén dañadas. Las piezas extraídas son vendidas como originales y usadas.

En el caso del propietario del vehículo, los beneficios abarcan el alivio de deshacerse del transporte inservible, la cancelación de impuestos y los gastos de garaje y el ingreso extra por la venta.

Compra y venta de coches siniestrados online Las herramientas online han creado nuevas formas de negociar productos de una manera más cómoda, rápida y segura. En plataformas como Encuentratupieza.es, cualquier desguace obtiene la posibilidad de encontrar a particulares o talleres que estén vendiendo coches siniestrados. A su vez, los vendedores pueden deshacerse de los restos del coche en poco tiempo, ya que la web conecta a ambas partes para propiciar el negocio y facilita medios de comunicación a través de la plataforma o una aplicación.

