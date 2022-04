BirdCapital, la financiación alternativa empresarial como solución financiera a medida Emprendedores de Hoy

En apenas cinco años, se ha podido observar de forma clara cómo la financiación alternativa cobra importancia progresivamente en el mercado financiero español.

Aunque es cierto que, por el momento, son las empresas con altas y específicas necesidades financieras las que acuden y depositan su confianza en la financiación alternativa, comienza a ser cada vez más notable como las medianas empresas y pymes acuden a esta fuente alternativa de financiación tanto para sanear su salud financiera como para su continua necesidad de crecimiento y expansión.

A pesar de que muchas empresas aún no conocen estas vías complementarias, se ha visto claramente que el avance de esta transformación financiera es muy positivo teniendo en cuenta las dificultades en el mercado. Nutrir mediante la financiación alternativa empresarial junto con la financiación tradicional las necesidades financieras de una empresa garantiza más seguridad y eficiencia. Según el famoso informe España 2050, presentado por el presidente del Gobierno en julio de 2021, llama la atención que una de sus propuestas se dirija a fomentar la financiación alternativa a la bancaria.

Este informe nace con los objetivos de mejorar la comprensión de los desafíos y oportunidades que afrontará el país en las próximas décadas, así como de generar una estrategia nacional de largo plazo que permita fijar prioridades, coordinar esfuerzos y garantizar la prosperidad y el bienestar de la ciudadanía en el futuro.

Destacan entre las iniciativas y reformas que en él se proponen, la de “fomentar el desarrollo de fuentes de financiación empresarial alternativa a la bancaria. El objetivo sería elevar el porcentaje de esta financiación hasta los niveles de la UE-8 en 2050″.

En conformidad con este empuje institucional, se encuentra el estudio elaborado por la Universidad de Cambridge: “The 3rd European Alternative Finance Industry Report” y que cuenta con el apoyo de varias escuelas de negocio.

En este estudio, se certifica el avance de estas fuentes en toda Europa, que aún está muy por detrás en el apoyo de esta financiación en relación con los EE.UU. En volumen de negocio, España ocupa el quinto lugar dentro de la Unión Europea (el sexto si se incluye al Reino Unido, muy destacado en primer lugar). El informe destaca la relevancia de la financiación alternativa en el país dirigida a la actividad empresarial (aproximadamente 100 millones de euros, un 76 % sobre el total, ocupando el tercer puesto en esta categoría).

BirdCapital ofrece una serie de servicios pensados y enfocados para resolver las necesidades especiales de las empresas en el área financiera respecto a la financiación alternativa.

Para ello, los responsables financieros de la empresa tienen la responsabilidad de buscar la solución más adecuada en cada momento para preservar la salud financiera de la sociedad. El primer criterio es abordar las necesidades de financiación, no de forma aislada sino como consecuencia de una correcta planificación que determine cuánto se va a necesitar, cuándo y su finalidad. En función de cada situación, hay que elegir los medios adecuados y para elegir bien hay que conocer las posibilidades.

Dentro de estas fuentes de financiación alternativas, se destacan los préstamos promotor. Esta es la solución perfecta para conseguir liquidez para proyectos inmobiliarios sin tener que depender de entidades bancarias o descapitalizarse.

Los promotores inmobiliarios que cuentan con esta fuente de financiación ven claramente las ventajas que aporta a su modelo de negocio. Por una parte, cuentan con una liquidez “inmediata” para poder comenzar con los pagos urgentes que requieren las fases iniciales de las promociones de inmuebles, además del compromiso de liquidez financiera durante todo el proceso de la construcción sin correr riesgos de paralizar la obra por falta de financiación. Por otra parte, cuentan con un seguimiento financiero 100 % cercano y personalizado, confidencial y flexible, todo enmarcado en flexibilidad de devolución y con las máximas garantías legales.

Con esta tipología de préstamo empresarial se puede adquirir el solar o terreno donde se llevará a cabo la obra, pueden realizarse préstamos a certificaciones de obra o financiar las etapas finales de una promoción.

Además de este, existen los préstamos puente. Este es un tipo de financiación temporal al que se recurre cuando una empresa se encuentra con un déficit en su tesorería, un problema puntual de liquidez, entre la venta de activos y adquisición de otros, o simplemente mientras se regula su salud financiera para poder acudir posteriormente a una entidad de crédito tradicional. En otras palabras, es un “puente” entre dos créditos solicitados que cubre el déficit de crédito necesario para iniciar un proyecto o finalizarlo, a corto plazo, mientras se le concede el crédito final que le asegura la viabilidad del mismo, a largo plazo.

La principal ventaja de este tipo de crédito es que la empresa no se ve avocada a paralizar su actividad. Al igual que el anterior tipo de préstamo, las empresas que solicitan esta fuente de financiación cuentan con un seguimiento cercano y personalizado, confidencial, flexible y con las máximas garantías legales. En ocasiones, también se recurre a la reestructuración de deuda.

Toda empresa, especialmente las grandes empresas, necesitan sanear su pool bancario y reestructurar sus deudas. Contando con activos inmobiliarios, este producto puede ser una gran ventaja competitiva para la empresa que hace uso del mismo, pues le permite invertir en proyectos, crecer y expandirse, y sanear su salud financiera, sin tener que preocuparse por la CIRBE y pudiendo de esta forma hacer pagos a sus acreedores, conseguir nuevas condiciones de pago más ventajosas y liquidez puntual.

En cualquiera de estos servicios financieros es necesario acudir a profesionales, empresas consolidadas, con la experiencia necesaria y la capacidad de respuesta requerida, ya que no solo hay que tener la capacidad de dar una solución sino el conocimiento y la experiencia para dar dicha solución de forma ágil y eficaz. Para ello, las empresas pueden acudir a empresas como BirdCapital, referentes en el sector de la financiación alternativa de capital privado para empresas. Desde BirdCapital pondrán a disposición de sus clientes toda la experiencia y conocimiento de su equipo de profesionales, su capacidad de resolución y fondos económicos, pudiendo dar respuesta a necesidades financieras de hasta 20.000.000 €.

¿Cuáles son las ventajas de la financiación alternativa? Esta forma de financiación se establece como un complemento perfecto para diversificar y ampliar las opciones financieras para una empresa, ya que es flexible y proporciona soluciones a medida. Además, agiliza los activos, refuerza el balance y mejora la liquidez, asegurando una mayor solvencia operativa. La financiación alternativa está orientada a dar soluciones específicas a empresas con necesidades financieras concretas. Al igual que se confía en un sastre para la confección de un traje a medida, BirdCapital destaca en el mercado por su experiencia y capacidad de elaborar soluciones financieras a medida mediante préstamos hipotecarios empresariales.



