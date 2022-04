La construcción y reforma de hoteles en auge por Diego Emiliano Fittipaldi Comunicae

martes, 12 de abril de 2022, 12:54 h (CET) La actividad hotelera ha sido una de las más golpeadas durante la pandemia del coronavirus, junto con otros sectores del turismo en general. Sin embargo, ya durante el año 2021 se comenzaba a ver una incipiente recuperación de la actividad en general, lo que fue generando nuevas expectativas para la industria. Hoy en día, se espera que la inversión en construcción y reforma de hoteles para el año 2022 sea muy importante. A continuación, Diego Emiliano Fittipaldi cuenta todo sobre esta situación La recuperación del sector hotelero

De acuerdo al informe H Refcon 2021 publicado por Colliers International, a lo largo del año 2021, las transacciones hoteleras han logrado recuperar un protagonismo que se había perdido el año anterior. De esa manera, no solamente se alcanzaron sino que se superaron los volúmenes de inversión que se habían visto durante 2019.

Basándose en eso, se espera que, durante 2022, las inversiones para construcción y mejora de establecimientos hoteleros continúen creciendo. Se estima que estas podrían llegar a los 2.850 millones de euros. De estos, un 80% se canalizaría en proyectos de construcción de hoteles y alojamientos mientras que el restante iría a la renovación y reforma de establecimientos ya existentes. De acuerdo con Diego Emiliano Fittipaldi, esto permitiría la finalización de proyectos paralizados por la pandemia de Covid-19 y habilitaría nuevos proyectos.

¿Cómo desarrollar proyectos de construcción y reforma de hoteles según Diego Emiliano Fittipaldi?

Las cifras anteriormente mencionadas representan un incremento significativo respecto de los números de años anteriores. Supera no solamente las cifras anuales de otros momentos, sino también la acumulada a lo largo de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, de acuerdo a lo que explica Diego Emiliano Fittipaldi, encarar tanto la construcción como la reforma de un hotel es algo complejo que debe cumplir con ciertas fases.

Tanto para reformar un hotel como para construirlo desde cero es necesario un trabajo cuidadoso que sea llevado a cabo por especialistas en el área capaces de desarrollar la ejecución de una manera meticulosa y siguiendo paso a paso el proyecto del arquitecto, ingeniero y decoradores. Por eso, este tipo de proyectos requieren de inversión en personal altamente calificado para poder convenir exitosamente las distintas fases de los proyectos.

Diego Emiliano Fittipaldi habla de las características de los nuevos hoteles

De la mano de lo mencionado anteriormente, lo cierto es que los hoteles que se construyan a partir de ahora, como así también las reformas en hoteles existentes, deben tener en cuenta a un nuevo público. Un público que ha ido cambiando con el tiempo y que tiene nuevas necesidades y exigencias para con los establecimientos hoteleros.

Conectividad

En este sentido, la conectividad y el acceso a áreas de trabajo es una de las claves de los nuevos hoteles, explica Diego Emiliano Fittipaldi. Cada vez es más común el teletrabajo y la posibilidad de trabajar desde distintos lugares del mundo. Por eso, los hoteles deben estar preparados para brindar espacios cómodos de trabajo, como así también acceso impecable a la red.

Personalización

Otro de los aspectos a considerar tiene que ver con la personalización. Hoy en día, los usuarios ya no buscan hoteles que sean solamente espacios en los que ir a dormir. Buscan espacios con identidad y que sean parte de la experiencia del viaje. Por eso, el hotel necesita estar conectado a la identidad local y regional de donde se encuentra, pudiendo ofrecer desde alimentos característicos de la misma hasta un estilo arquitectónico y de decoración que se hermane con las tendencias de la zona.

Adaptación

Finalmente, a estas búsquedas se suma la necesidad de hacer sentir al huésped la importancia que tiene para el establecimiento. Desde el diseño de habitaciones cómodas y funcionales a la vez hasta una atención personalizada que pueda tener en cuenta los detalles y dar una respuesta a las particularidades de los usuarios, los nuevos hoteles y los establecimientos reformados, según Diego Emiliano Fittipaldi, deben poder adaptarse a un nuevo modelo de huésped que ha ido cambiando con el tiempo y que lo continuará haciendo. Es eso lo que garantizará el éxito de los nuevos establecimientos en un contexto de mayor competencia.

