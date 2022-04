El parche 6.1.trae un nuevo capítulo a FF XIV Online, con más posibilidades para jugar en solitario Comunicae

martes, 12 de abril de 2022, 12:34 h (CET) El lanzamiento del parche 6.1 viene acompañado de más información sobre la colaboración con Fender®, el evento de temporada Hatching-tide 2022 y la colaboración con GARO Hoy comienza un nuevo capítulo en la historia de FINAL FANTASY® XIV Online con la primera gran actualización de contenido tras el lanzamiento de Endwalker™: el parche 6.1, titulado «Newfound Adventure».

Este parche brinda una nueva historia para el Warrior of Light y a la vez incorpora una serie de contenidos nuevos y mejoras para facilitar la experiencia de juego en solitario. Entre estos cambios se encuentran ajustes para Duties de bajo nivel de la historia principal y la implementación del Duty Support System, que permite completar Dungeons y Trials para 4 jugadores de la historia principal de A Ream Reborn™ (2.0) con un grupo de personajes no jugables. También se han revisado en profundidad Cape Westwind y Duties posteriores a fin de facilitar la experiencia de juego en solitario. El sistema Duty Support también se ampliará en actualizaciones futuras para el contenido de los parches 2.x y la expansión Heavensward™ y posteriores.

El tráiler del parche 6.1 puede verse aquí: https://youtu.be/0aBy5yKQlZg

El parche 6.1 también brinda una gran variedad de contenidos nuevos para el disfrute de los jugadores en su aventura. A continuación se resumen los nuevos contenidos:

Misiones de la historia principal: El parche 6.1 supone el inicio de un nuevo capítulo para el Warrior of Light, con una nueva trama narrativa tras la aplaudida conclusión de Endwalker.

Nueva misión de rol: Estará disponible una historia adicional tras completar todas las misiones de rol de Endwalker.

Duty Support System para A Realm Reborn: Ahora es posible completar las Dungeons y Trials de la historia principal de A Realm Reborn (2.0) con un grupo de personajes no jugables.

Nueva Dungeon: Será posible acceder a una Dungeon adicional en la misión de la historia principal del parche 6.1.

Nuevo Trial «The Minstrel's Ballad: Endsinger's Aria»: Los jugadores podrán ponerse a prueba en un nuevo Extreme Trial titulado The Minstrel's Ballad: Endsinger's Aria.

Unreal Trial: Ultima's Bane (Unreal): Será posible volver a enfrentarse a este mecha mitológico en un desafiante combate con dificultad Ultimate.

Será posible volver a enfrentarse a este mecha mitológico en un desafiante combate con dificultad Ultimate. Nueva Alliance Raid: Myths of the Realm: La primera parte de una serie de Alliance Raids para 24 jugadores totalmente nueva, titulada Myths of the Realm: Aglaia, desafiará a los jugadores mientras descubren más sobre los seres divinos conocidos como The Twelve.

La primera parte de una serie de Alliance Raids para 24 jugadores totalmente nueva, titulada Myths of the Realm: Aglaia, desafiará a los jugadores mientras descubren más sobre los seres divinos conocidos como The Twelve. Nuevo contenido PvP: Crystalline Conflict: Crystalline Conflict es un contenido PvP a pequeña escala para todos los jugadores a partir del nivel 30. El parche 6.1 también incluye actualizaciones en las acciones PvP y la implementación de un nuevo sistema de recompensas.

Zona residencial Empyreum: Ya están a la venta las parcelas de Empyreum, la nueva zona residencial de Ishgard.

Adventurer Plates (versión beta): Crea y personaliza los perfiles de los personajes y los diseños de sus plates usando Adventurer Plates. Los perfiles de los personajes ahora pueden incluir el oficio y el título favorito del jugador, su retrato, las preferencias para jugar y las horas de juego activas, entre otras cosas.

Portraits (versión beta) : Captura el aspecto del Warrior of Light personalizando las poses, movimientos, ángulos de la cámara, fondos, encuadres, iluminación, etc. Es posible guardar varios retratos distintos y elegir uno para usarlo en el Adventurer Plate.

The Unending Codex: Se incorporará a las colecciones de los jugadores un nuevo glosario de personajes y términos que abarca hasta el parche 6.0, y se irán añadiendo entradas a medida que estos avanzan en la historia principal del parche 6.1.

Actualización de New Game+: Ahora es posible volver a las misiones completadas, a las escenas y a los combates de Endwalker y parte del parche 6.1 conservando el personaje y nivel actuales.

Ahora es posible volver a las misiones completadas, a las escenas y a los combates de Endwalker y parte del parche 6.1 conservando el personaje y nivel actuales. Nuevas piezas de equipo y monturas: colaboración con GARO: Las piezas de equipo PvP inspiradas en la serie de televisión japonesa GARO vuelven con el parche 6.1. Los jugadores pueden obtener monturas y piezas de equipo especiales basadas en la serie y creadas por el legendario diseñador de personajes Keita Amemiya. Ahora es posible usar las piezas de equipo de esta colaboración para los oficios que se incorporaron con Shadowbringers™ y Endwalker.

Las piezas de equipo PvP inspiradas en la serie de televisión japonesa GARO vuelven con el parche 6.1. Los jugadores pueden obtener monturas y piezas de equipo especiales basadas en la serie y creadas por el legendario diseñador de personajes Keita Amemiya. Ahora es posible usar las piezas de equipo de esta colaboración para los oficios que se incorporaron con Shadowbringers™ y Endwalker. Actualizaciones diversas: Con el lanzamiento del parche 6.1 se incorporan contenidos adicionales y actualizaciones, como son ajustes en los oficios, nuevos peinados para los Hrothgar, más glamour plates y la posibilidad de probar artículos de la tienda de FINAL FANTASY XIV Online. Es posible consultar las notas completas del parche 6.1 aquí: https://sqex.to/p9Duo

También cabe esperar más contenidos adicionales en las futuras actualizaciones de los parches 6.1x, por ejemplo:

«Tataru's Grand Endeavor» (parche 6.1x): Tataru protagoniza esta nueva serie de misiones secundarias.

Nuevo Ultimate Duty: Dragonsong's Reprise (parche 6.11): Será posible volver a vivir los temibles combates de la Dragonsong War con un nuevo nivel de dificultad.

«Somehow Further Hildibrand Adventures» (parche 6.15): El formidable detective y sus amigos volverán con otra serie de misiones secundarias en el parche 6.15.

Nuevas Custom Deliveries (parche 6.15): Los Crafters y Gatherers podrán obtener recompensas mediante las nuevas Custom Deliveries de Ameliance Leveilleur.

Nuevas misiones de tribus (parche 6.15): Se añadirán nuevas misiones de la tribu de los Arkasodara para los oficios y clases de combate.

Sistema para viajar entre centros de datos (parche 6.18): Los jugadores podrán visitar Worlds de centros de datos lógicos diferentes dentro del mismo centro de datos físico.

Omega: Beyond the Rift (parche 6.1x)

Y mucho más Más información sobre todos los contenidos que se añadirán en la página del parche 6.1:

https://sqex.to/WNmob

El evento de temporada Hatching-tide comienza mañana, 13 de abril, y hasta el 27 de abril brindará nuevas misiones dentro del juego y recompensas exclusivas para quienes participen en él. Quienes quieran tomar parte en Hatching-tide se toparán con Jihli Aliapoh, que apenas puede contener sus ganas de dar saltos de alegría con motivo del evento de este año. Quienes consigan completar su misión podrán conseguir nuevos objetos para el juego, como es el minion Hatching Bunny, el emote Eat Egg y los objetos decorativos para viviendas Eggsemplary Basket y Hatching-tide Mobile. Más información sobre Hatching-tide en la página promocional: https://sqex.to/NZJnv

Por último, SQUARE ENIX® ha anunciado los detalles de las ventas de la colaboración de lujo de FINAL FANTASY XIV con Fender Musical Instruments Corporation («Fender»). La primera colaboración es un diseño original de FINAL FANTASY XIV en una guitarra STRATOCASTER® con detalles que imitan los cristales, un mástil personalizado y un estuche original de estilo vintage adornado con el logotipo de FINAL FANTASY XIV. La segunda colaboración consiste en el lote de púas Crystal Shard de FINAL FANTASY XIV, que contiene cinco púas de guitarra, cada una de las cuales representa una de las actuales expansiones de FINAL FANTASY XIV.

La guitarra STRATOCASTER® FINAL FANTASY XIV ya se encuentra disponible en Fender.com y tiendas seleccionadas de Europa, Oriente Medio y África, y llegará a EE. UU. en mayo de 2022.

Las púas Crystal Shard de Fender x FINAL FANTASY XIV estarán disponibles en Fender.com y tiendas seleccionadas de Europa, Oriente Medio, África y EE. UU. en mayo de 2022.

Aquí es posible consultar las tiendas más cercanas: www.fender.com.

