Cómo la fisioterapia puede ayudar a mejorar los síntomas de las patologías del sistema vascular periférico

martes, 12 de abril de 2022, 10:13 h (CET)

Los vasos sanguíneos y linfáticos que están distribuidos por todo el organismo componen el sistema vascular periférico.

No son todos iguales porque, dependiendo de su ubicación, tienen un calibre y unas características concretas. Las personas, a lo largo de su vida, pueden presentar diferentes patologías del sistema vascular periférico. Las más comunes son las venas varicosas, edemas, pesadez y malestar de piernas, úlceras por déficit circulatorio o arañas vasculares. Son padecimientos que causan mucho dolor y que generan distintos grados de incapacidad para realizar las labores diarias o las obligaciones del trabajo.

Dichas patologías del sistema vascular periférico se pueden tratar desde la fisioterapia, bien manualmente o con la utilización de medios físicos con efectividad comprobada. En este contexto, Mar Mauriz Fisioterapia es un centro de atención ubicado en Calle de la Reina, en Lugo, con un enfoque basado en la terapia manual y orientado a disminuir los dolores y otros síntomas que producen estas afecciones.

¿Qué alternativa existe a la fisioterapia? El equipo de trabajo de este centro cuenta con más de 19 años de experiencia en fisioterapia y Mar Mauriz es la especialista que encabeza esta clínica. Mar Mauriz Fisioterapia cuenta con modernos equipos de electroterapia, ultrasonidos, láser, vacumterapia, cavitación, diatermia, magnetoterapia y presoterapia para tratar diversas dolencias.

Sin embargo, Mar Mauriz afirma que su punto fuerte sigue siendo el uso de las manos y el conocimiento sobre cómo usarlas para lograr la mejora en las dolencias ocasionadas por la presencia de patologías del sistema vascular periférico. Este es el principal elemento diferenciador de Mar Mauriz.

Procesos dolorosos tratados con mimo y esmero Mar Mauriz asegura que su perspectiva en los tratamientos de salud parte de la premisa de la excelencia y la calidad en el trabajo para lograr resultados reales y duraderos en el paciente. Esto es fundamental cuando se trata del sistema vascular periférico.

Debido a esto, el centro Mar Mauriz Fisioterapia se enfoca en cada uno de sus pacientes para tratar correctamente las patologías que disminuyen su calidad de vida. Su filosofía de trabajo se forma desde la perspectiva holística y comprende que los procedimientos deben incluir cuerpo, mente y emociones.

La atención terapéutica, teniendo en cuenta estos tres elementos, es la clave para obtener resultados de calidad que produzcan un bienestar duradero en los pacientes. Es un enfoque que aplica no solamente en las patologías del sistema vascular, sino también en el resto de afecciones de personas que pasan por su centro.

Cualquier persona interesada en estos tratamientos puede acceder a la página web de la clínica y dar el primer paso para mejorar su calidad de vida.



