El coach israelí Avi Mashiah, nuevo embajador de la Fundación Adecco

martes, 12 de abril de 2022, 12:21 h (CET) Con una discapacidad reconocida del 65%, Avi nació sin manos y tuvo que someterse a 15 operaciones en sus 10 primeros años de vida. Ofrecerá su testimonio y la ponencia "El arte de darle la vuelta a la tortilla" junto a la Fundación Adecco para fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito empresarial Avi Mashiah (Tel-Aviv, 1975), se ha incorporado al equipo de embajadores que apoyan a la Fundación Adecco en el proyecto #EmpleoParaTodos, cuya misión es lograr la inclusión laboral de las personas más vulnerables de nuestra sociedad.

Avi centrará su labor en la sensibilización de entornos empresariales, a través de jornadas dirigidas a empleados, comités de dirección, departamentos de Recursos Humanos y otras áreas implicadas en la inclusión laboral de profesionales con discapacidad. En estas sesiones, el nuevo embajador compartirá su testimonio y su historia de superación a partir de la ponencia “El arte de darle la vuelta a la tortilla”. Una exposición que pretende impulsar el empleo de las personas con discapacidad, generando entornos empresariales más empáticos, inclusivos y abiertos a la diversidad, así como concienciar sobre la necesidad de aumentar la participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral, ya que su tasa de actividad se sitúa en el 34,3%. Es decir, el 65,7% de las que están en edad laboral no tiene empleo ni lo busca.

Con esta incorporación, Avi pasa a formar parte del equipo de embajadores de la Fundación Adecco al que ya pertenecen otros siete referentes en el ámbito de la discapacidad: Pablo Pineda, Juan Manuel Montilla “El Langui”, Desirée Vila, Raquel Domínguez, Edu Carrera, David Aguilar “Hand Solo” y Maria Petit.

Reinventarse como forma de vida

Avi nació sin manos y tiene una discapacidad reconocida del 65%. Esto le ayudó a forjar un espíritu luchador y una mentalidad fuerte, dos cualidades que le han permitido encontrar soluciones creativas a las situaciones difíciles a las que ha tenido que enfrentarse —tuvo que someterse a 15 operaciones en sus primeros diez años de vida—.

Se vio obligado a reinventar su manera de pensar, hacer y ser en este mundo. Apasionado y entusiasta por naturaleza, ahora comparte su historia de superación con todas aquellas personas que escuchen su mensaje en los #EncuentrosPorLaDiversidad” organizados por la Fundación Adecco junto a empresas y otras instituciones.

En su nuevo papel como embajador de la Fundación Adecco, Avi cree que para hacer un cambio en el panorama actual de la exclusión socio-laboral se debería poner en práctica lo que dijo Goethe en uno de sus ensayos: “Trata a un hombre como es y seguirá siendo lo que es. Trátalo como puede y debe ser y se convertirá en lo que puede y debe ser”. Avi asegura que ha llegado a convertir situaciones de rechazo y exclusión en situaciones de aceptación e inclusión, “en gran medida por la capacidad de mi entorno y por hacer tangible lo que dijo Goethe”. Y añade: “En muchas ocasiones no podemos elegir la realidad que nos toca vivir, pero sí cómo queremos afrontarla”.

Esta manera de ver el mundo fue la que le llevó hace unos años a hacer un cambio significativo en su carrera profesional y a emprender un viaje hacia sí mismo. Un cambio que supuso vender la mitad de las participaciones de su empresa para explorar nuevos horizontes profesionales. Para ello, se matriculó en un máster de Coaching teleológico y liderazgo personal —la teleología es la rama de la metafísica que estudia los fines de algún objeto o ser— que le sirvió para adquirir herramientas y conocimientos para ejercer como coach profesional.

Por su parte, Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, recuerda que con testimonios como el de Avi “ayudamos a desterrar buena parte de los estigmas que aún están asociados a las personas con discapacidad, al tiempo que favorecemos su acceso al mercado laboral. Para lograr este último propósito es primordial que las empresas tengan la oportunidad de conocer historias como la de Avi, que les permitan superar el desconocimiento, los prejuicios o la indiferencia y valorar la discapacidad como fuente de riqueza para las organizaciones. De este modo, podrán tomar conciencia de la importancia de contar con equipos diversos como factor crítico de sostenibilidad y competitividad”.

Avi Mashiah, nuevo embajador de la Fundación Adecco, cuenta su historia de superación en este vídeo de presentación, en el que se muestra orgulloso de “ser único en este mundo”.

