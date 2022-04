Hill Planet está nominada a los Summit International Awards 2022 en la categoría Marketing Effectiveness Award Emprendedores de Hoy

martes, 12 de abril de 2022, 09:20 h (CET)

Hill Planet es la empresa que ha sido nominada a los Summit International Awards o premios SIA, en su versión 2022 y en la categoría Marketing Effectiveness Award. Este reconocimiento busca conmemorar la labor creativa de diseñadores, agencias y publicistas, en el desarrollo de campañas de posicionamiento dirigidas a compañías de diferentes sectores.

Para los gerentes de Hill Planet, es muy satisfactorio que se homenajee el trabajo realizado por sus creativos y técnicos, ya que esta nominación funciona como una pequeña recompensa a años de trabajo duro en el apoyo que, como agencia de marketing, ofrecen a las empresas en todo el mundo.

La consultora aliada de las pequeñas, medianas y grandes empresas es Hill Planet Esta agencia tiene como objetivo brindar servicios de marketing y consultoría digital a startups y empresas consolidadas que deseen llevar sus estrategias de posicionamiento a otro nivel. Sus servicios de asesoría se preocupan por brindar herramientas para la optimización de procesos importantes dentro del ecosistema corporativo, tales como el desarrollo de planes de negocio, proyectos digitales y desarrollo web, internacionalización, marketing outsourcing, etc.

La manera de posicionar y promocionar productos o servicios de una empresa va a depender de sus necesidades específicas y sus características particulares. Por tal motivo, la agencia se concentra en diseñar estrategias personalizadas que permitan a las compañías vender más y mejor, optimizando costes y maximizando su presencia en el mercado.

Si bien el plan de trabajo se cimienta en la comunicación entre la empresa y el equipo de expertos que forma parte de la agencia, no es necesario que el personal de la organización se encargue de las tareas propias del proyecto, ya que esta labor le corresponde parcial o totalmente al equipo de trabajo contratado para tal fin. Todos los profesionales de Hill Planet cuentan con las capacidades y el conocimiento necesarios para plantear, desarrollar y ejecutar los planes de trabajo de cualquier proyecto gestionado por la agencia y el cliente.

Clientes en todo el mundo Esta agencia cuenta con clientes en todo el mundo y hace un poco más de un año abrió su primera oficina en New York, con la intención de atender de forma más cercana a sus clientes en Estados Unidos. Entre las organizaciones que asesora, se encuentran la Fundación “la Caixa”, el Fondo Social Europeo, la Cámara de Comercio de Barcelona, etc.

Teniendo en cuenta sus servicios especializados y su amplia cobertura mundial, no es de extrañar que esta agencia de marketing española se proclamase ganadora en la categoría Marketing Effectiveness Award de los Summit International Awards 2022. Con este respaldo internacional, la compañía espera que cada vez más empresas locales se animen a contratar sus servicios y, de esta manera, puedan brindarles las herramientas necesarias para ayudarles a crecer.



